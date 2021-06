Unterstützung für die FW Perneck

ESR Perneck unter­stützt FW Perneck – Spen­den­über­ga­be von Bür­ger­meis­ter zu Bürgermeister

Groß ist die Freu­de bei der Feu­er­wa­che Perneck über das neue Klein­lösch­fahr­zeug. Um den Kas­sa­stand zu ent­las­ten kam es am ver­gan­ge­nen Frei­tag, 28. Mai 2021 zu einer ganz beson­de­ren Ges­te des Zusam­men­halts unter den Perne­cker Vereinen.

Ver­eins­we­sen spielt in Perneck eine zen­tra­le Rolle

Die Ort­schaft Perneck hat mit den Eischüt­zen, den Vogel­freun­den, den Sta­hel­schüt­zen und der Feu­er­wa­che Perneck vier Säu­len, wel­che Dorf­le­ben mit­ge­stal­ten und prä­gen. Im Win­ter ist der abso­lu­te gesell­schaft­lich Mit­tel­punkt im Ort die Eis­bahn. Alles was sich in Perneck an gesel­li­gen Ereig­nis­sen abspielt, läuft haupt­säch­lich über den Ver­ein der Eis­schüt­zen und die Feu­er­wa­che Perneck. Nicht umsonst wird seit jeher behaup­tet, der Kom­man­dant der Feu­er­wa­che und der Obmann der Eis­schüt­zen sind die Bür­ger­meis­ter von Perneck.

Das man in Perneck nicht nur bei einem Ver­ein, son­dern bei meh­re­ren Ver­ei­nen Mit­glied ist, ist kei­ne Sel­ten­heit. Dar­um gibt es in Perneck zur Weih­nachts­zeit eine Weih­nachts­fei­er von allen Ver­ei­nen gemein­sam. „Sonnst gäbe es in Perneck kei­nen Weih­nachts­frie­den, wenn jedes Wochen­en­de eine Weih­nachts­fei­er ist“, sagt BI Hans-Peter Feicht­in­ger mit einem gewis­sen schmunzeln.

Eis­schüt­zen­run­de Perneck über­gibt Spen­de an Feu­er­wa­che Perneck

Das in sol­chen Zei­ten Zusam­men­halt gefragt ist, ist in Perneck eine kla­re Sache. Zwei Jah­re kein Kel­ler­fest, dass hin­ter­lässt in der Feu­er­wehr­kas­sa Spu­ren. Auch wenn die letz­te Eis­schüt­zen­sai­son Coro­na bedingt alles Ande­re als ide­al war, so zeigt die Eis­schüt­zen­run­de eine Ges­te der Soli­da­ri­tät und spen­de­te einen groß­zü­gi­gen Betrag an die Feu­er­wa­che Perneck.

Eis­schüt­zen­ob­mann Micha­el Forst­in­ger, wel­cher eben­falls akti­ves Mit­glied bei der Feu­er­wa­che Perneck ist, über­reich­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag dem Kom­man­dan­ten BI Hans-Peter Feicht­in­ger den Scheck, so zu sagen von Bür­ger­meis­ter zu Bür­ger­meis­ter. Die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Perneck bedan­ken sich auf die­sem Weg recht herz­lich für die groß­zü­gi­ge Spen­de. Und natür­lich hofft man im heu­ri­gen Jahr, neben dem Wet­ter auch in Bezug auf Coro­na auf eine nor­ma­le Eisschützensaison.

Das alte KLF‑A sucht einen Käufer

Aku­tell ist das alte Fahr­zeug zum Ver­kauf aus­ge­schrie­ben. Besich­tigt und gebo­ten wer­den kann beim städt. Wirt­schafts­hof in der Salz­bur­ger Stra­ße 40 wer­den. Nähe­res: das KLF‑A der FW Perneck wird ver­kauft — abso­lu­tes Sammlerstück!

Foto: ff-badischl.at