Business School Vöcklabruck — Wechsel in der Schulleitung

Mit 13.9.2021 kommt es in der Schul­lei­tung der Busi­ness School Vöck­la­bruck zu einem Wech­sel. Die bis­he­ri­ge Direk­to­rin HR Prof. Mag. Rena­te Föl­ser über­gibt die Schul­lei­tung an Prof. Mag. Hel­mut Hüttmaier.

Frau Mag. Rena­te Föl­ser hat­te in den 10 Jah­ren als Direk­to­rin der Busi­ness School Vöck­la­bruck zahl­rei­che Her­aus­for­de­run­gen zu bewäl­ti­gen. Dazu gehör­ten die Aus­rich­tung der 50-Jahr-Fei­er, Lehr­plan­än­de­run­gen, die Ein­füh­rung der Neu­en Ober­stu­fe (NOST), die Umset­zung der Matu­r­a­re­form, ver­schie­de­ne Aspek­te der Schul­ent­wick­lung und vie­les mehr. Herr Mag. Hel­mut Hütt­mai­er kam vor 27 Jah­ren als Con­trol­ler aus der Len­zing AG an die Busi­ness School Vöck­la­bruck und hat sich seit­her beson­ders in den Berei­chen Con­trol­ling, SAP, Netz­werk­ma­nage­ment und Lehr­plan­ent­wick­lung engagiert.

Am 5.7.2021 gab es an der Busi­ness School Vöck­la­bruck einen Fest­akt, bei dem Frau Mag. Rena­te Föl­ser von der für den Bezirk Vöck­la­bruck zustän­di­gen Schul­qua­li­täts­ma­na­ge­rin SQM Dr. Doro­thea Grab­ner, BA, BEd, MA für ihre umsich­ti­ge und enga­gier­te Schul­lei­tung Dank und Aner­ken­nung aus­ge­spro­chen wur­de. Gleich­zei­tig wur­de Herr Mag. Hel­mut Hütt­mai­er mit Beginn des Schul­jah­res 2021/22 mit der Schul­lei­tung betraut.

Herr Mag. Hel­mut Hütt­mai­er, der in der Regi­on bes­tens ver­netzt ist, will mit einem moti­vier­ten Leh­rer­team den von Frau Mag. Rena­te Föl­ser erfolg­reich ein­ge­schla­ge­nen Weg der Busi­ness School wei­ter­ge­hen, denn der aus­ge­zeich­ne­te Wirt­schafts­stand­ort Bezirk Vöck­la­bruck braucht eine dem­entspre­chen­de Wirtschaftsschule.

Foto: Hütt­mayr