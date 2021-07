Gesunde Gemeinde“ unterstützt tolle Projekte der Kindergärten

Ein gesun­des Auf­wach­sen im Ein­klang mit der Natur, mit viel Bewe­gung und bewuss­ter Ernäh­rung ist den Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen und der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen ein gro­ßes Anlie­gen. Tol­le Pro­jek­te wur­den dazu von Laa­kir­chens Kin­der­gär­ten initi­iert und von der Stadt­ge­mein­de unterstützt.

So bepflan­zen bei­spiels­wei­se die Kin­der des Kin­der­gar­ten Dan­zer­mühl bereits seit eini­gen Jah­ren ihr eige­nes Hoch­beet, legen Kräu­ter­ecken an und beob­ach­ten Insek­ten auf Blüh­strei­fen im Gar­ten. „Die Kin­der bekom­men so von klein auf ein Ver­ständ­nis für die öko­lo­gi­schen Zusam­men­hän­ge und ent­wi­ckeln ein umsich­ti­ges Ver­hal­ten gegen­über der Natur“, so Kin­der­gar­ten­lei­te­rin Chris­ti­ne Avbelj. Auch im Kin­der­gar­ten und Krab­bel­nest Stey­rer­mühl setzt man auf Gemü­se­an­bau und bewuss­tes Einkaufen.

Es wird gemein­sam Sirup her­ge­stellt und gesun­de Snacks zube­rei­tet. Viel Bewe­gung steht unter ande­rem bei den Kin­der­gär­ten Rein­tal und Laa­kir­chen auf dem Pro­gramm. Für gemein­sa­me Ver­an­stal­tun­gen oder diver­se Aus­flü­ge wur­den ein­heit­li­che T‑Shirts ange­kauft. Die­se wur­den bei­spiels­wei­se stolz beim Kin­der­lauf des Kin­der­gar­tens Laa­kir­chen auf der Leicht­ath­le­tik­an­la­ge getra­gen. „Der Spaß an der Bewe­gung steht dabei im Vor­der­grund. Wenn es dann noch Urkun­den und Medail­len gibt, ist die Moti­va­ti­on natür­lich noch grö­ßer“, bemerkt Kin­der­gar­ten­lei­te­rin Susan­ne Hörmann-Grunewald. „

Es freut mich, dass wir unse­re „Gesun­den Kin­der­gär­ten“ bei so tol­len Pro­jek­ten unter­stüt­zen kön­nen. Es wird hier bei den Kleins­ten Gesund­heit ganz natür­lich in den All­tag inte­griert“, so SR Regi­na Hirsch­mann, die Arbeits­kreis­lei­te­rin der „Gesun­den Gemein­de“ Laakirchen.

Foto: pri­vat