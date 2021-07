Gold für Siedlitzki bei Europameisterschaft im Duathlon

Lan­ge muss­te Chris­ti­an SIED­LITZ­KI war­ten, bis wie­der ein Wett­kampf statt­fin­det. Dass es dann gleich die Euro­pa­meis­ter­schaft im Duath­lon war ist unglaub­lich. Am Sonn­tag 4.7.2021 fand bereits zum zwei­ten Mal nach 2019 die EM in Tar­gu Mures (Rumà­ni­en) statt. Die 130.000 Ein­woh­ner zäh­len­de Stadt liegt ca. 100 km nörd­lich von Herr­mann­stadt. Für den Aus­dau­er­ath­le­ten Chris­ti­an Sied­litz­ki durch­aus mit guten Erin­ne­run­gen. Denn 2019 wur­de er mit hauch­dün­nen Rück­stand Vize-Euro­pa­meis­ter. Dies­mal hat­te er sich viel vorgenommen.

Nach sei­nen drei Silber,-und vier Bron­ze­me­dail­len fehl­te nur noch Gold. Sei­nen letz­ten Wett­kampf bestritt Sied­litz­ki im Juli letz­ten Jah­res. Trotz geschlos­se­ner Fit­ness­stu­di­os und Schwimm­bä­der arbei­te­te er den gan­zen Win­ter über an sei­ner Grund­la­gen­aus­dau­er. Was ihm fehl­te waren die schnel­len Ein­hei­ten bzw. die Wettkämpfe.

Opti­mis­tisch ging der Gmund­ner Para­de­ath­let an den Start. Gleich vom Anfang an ging es rich­tig zur Sache und die ers­ten Kilo­me­ter lief er in 3.35 min./km. “Viel zu schnell. Es fehl­te an Wett­kampf­här­te. Mein Kör­per war damit gar nicht ein­ver­stan­den!”, so Chris­ti­an SIED­LITZ­KI kri­tisch beim Inter­view. Trotz­dem blieb er so gut es geht dran und setz­te sich schon jetzt von sei­nen Mit­kon­kur­ren­ten ab. Die Lauf­stre­cke war ein fla­cher, schnel­ler Rund­kurs mit 1,25 km, der vier­mal zu lau­fen war. Das Rad­fah­ren (5 Run­den a’ 4 km) war sehr unryth­misch, kur­vig und mit zwei Anstie­gen gespickt.

Ein­set­zen­der Nie­sel­re­gen mach­te die 300 m lan­ge Tropf­stein­pas­sa­ge nicht leich­ter und man muss­te viel Tem­po raus­neh­men, um nicht zu stür­zen. Zum Abschluss ging noch­mals zum Lau­fen und nach 2,5 km hat­te es Chris­ti­an Sied­litz­ki geschafft. Trotz schwe­rer Bei­ne konn­te sich Sied­litz­ki für sei­ne schwe­re Arbeit und das vie­le Trai­ning beloh­nen und sich erst­mals als Euro­pa­meis­ter fei­ern las­sen. Der Vor­sprung zum Zweit­plat­zier­ten Deut­schen Jörg Dani betrug 3 Min.

“Ich bin über­glück­lich über mei­ne ers­te Gold­me­dail­le bei Euro­pa­meis­ter­schaf­ten. Jetzt heißt es Kräf­te sam­meln und sich auf das nächs­te Ziel vor­be­rei­ten. Star­te Mit­te August bei der Österr. Meis­ter­schaft im Tri­ath­lon und möch­te ger­ne mei­nen Titel ver­tei­di­gen. Und viel­leicht gibt es den einen oder ande­ren Bewerb schon vor­her!“, mit einem brei­ten Grin­sen im Gesicht und das mit Recht als frisch­ge­ba­cke­ner Europameister.

Bericht Peter SOM­MER, Fotos Chris­ti­an SIEDLITZKI