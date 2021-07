Laakirchner Schülerlauf 2021

Ein Debüt mit gro­ßem Erfolg

Alter­na­tiv zum Papier­stadt­lauf, der auf­grund der im Juni gel­ten­den Coro­na-Regeln nicht statt­fin­den konn­te, wur­de kur­zer­hand am 24. Juni ein Schü­ler­lauf orga­ni­siert. Mit Unter­stüt­zung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen konn­ten sich 400 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Volks­schu­le Laa­kir­chen und Lin­dach sowie der Mit­tel­schu­le Laa­kir­chen auf der Schul­sport­an­la­ge messen.

Zeit­lich gestaf­felt und mit pro­fes­sio­nel­ler Zeit­neh­mung stell­ten die Kin­der ihre Fähig­kei­ten in den jewei­li­gen Alters­grup­pen unter Beweis und hat­ten dabei jede Men­ge Spaß. Die Sie­ger­eh­rung mit Über­rei­chung der Medail­len fand direkt in den Schu­len statt, dort wur­den auch die Finis­her-Tro­phä­en, ein seit Jah­ren all­seits belieb­ter „Lauf­schuh“, an alle Teilnehmer/innen überreicht.

Nach dem gro­ßen Erfolg bie­ten auch drei Laa­kirch­ner Kin­der­gär­ten in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­ge­mein­de im Juli Kin­der­gar­ten-Sport­fes­te an. So wer­den noch­mals 200 Kin­der in Laa­kir­chen moti­viert, sich zu bewe­gen und mit Gleich­alt­ri­gen zu messen.

„Alle Betei­lig­ten waren von der Orga­ni­sa­ti­on und der Durch­füh­rung der Läu­fe begeistert.

Wir über­le­gen, auch in Zukunft spe­zi­ell für Laa­kirch­ner Kin­der und Schü­ler eine Ver­an­stal­tung in Koope­ra­ti­on mit den Kin­der­gär­ten und Schu­len in die­ser Form anzu­bie­ten“, so das Sport­re­fe­rat der Stadt­ge­mein­de Laakirchen.

Foto: pri­vat