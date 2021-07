Neue Lebenshilfe-Werkstätte in Vöcklabruck

In der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße in Vöck­la­bruck ent­steht eine neue Werk­stät­te der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich. Ab Anfang nächs­ten Jah­res wer­den in ehe­ma­li­gen Räum­lich­kei­ten der GKK bis zu 32 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung beglei­tet. Schwer­punk­te der Arbeit sind ein Wasch- und Bügel­ser­vice sowie eine inte­grier­te Jausenstation.

Die Umbau­ar­bei­ten für die neue Werk­stät­te der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich in der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße sind in vol­lem Gan­ge. Nach­dem die Abbruch­ar­bei­ten erle­digt sind, haben sich die Tro­cken­bau­er ans Werk gemacht. Bis Anfang nächs­ten Jah­res adap­tiert die Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich ehe­ma­li­ge Räum­lich­kei­ten der Gebiets­kran­ken­kas­se auf drei Stock­wer­ken zu Arbeits­plät­zen für bis zu 32 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung. Wei­te­re zehn Per­so­nen sind im Rah­men der Inte­gra­ti­ven Beschäf­ti­gung bei Unter­neh­men, Ver­ei­nen oder Pri­vat­per­so­nen tätig. Es wer­den unter ande­rem eine Schmuck­werk­statt betrie­ben sowie ein Wasch- und Bügel­ser­vice für Pri­vat­per­so­nen ange­bo­ten wer­den. Letz­te­res Ange­bot gibt es aktu­ell in der Werk­stät­te Regau und ist durch die Ver­le­gung in das Stadt­zen­trum von Vöck­la­bruck noch bes­ser erreich­bar. Die Wäsche­rei für Fir­men­kun­den bleibt wei­ter­hin in der Werk­stät­te Regau der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich bestehen.

Offe­ne Werkstätte

Wei­ters wird eine Jau­sen­sta­ti­on in die neue Werk­stät­te inte­griert. Mitarbeiter*innen der umlie­gen­den Behör­den und Fir­men kön­nen dort Essen bestel­len. Men­schen mit Beein­träch­ti­gung berei­ten die Bestel­lun­gen zu und lie­fern das Essen aus. Dane­ben gibt es ein paar Sitz­plät­ze für den Ver­zehr von Geträn­ken und Spei­sen vor Ort – ein idea­les Ange­bot für Per­so­nen die auf einen Bus beim nahe gele­ge­nen Fahr­gast­zen­trum war­ten. „Wir nut­zen die zen­tra­le Lage und öff­nen die neue Werk­stät­te für den umlie­gen­den Sozi­al­raum“, sagt Bar­ba­ra Breh­mer, ago­gi­sche Lei­tung der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich. Für Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung ermög­licht die Werk­stät­te die Teil­ha­be und Mit­wir­kung am Arbeits­pro­zess sowie am Leben in der Gemeinschaft.

Aus­glie­de­rung bestehen­der Werkstätte

Das Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men beträgt rund 1,2 Mil­lio­nen Euro und wird vom Land und Euro­päi­scher Uni­on (ELER) finan­ziert. Die Werk­stät­te in der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße mit einer Flä­che von knapp 900 Qua­drat­me­tern ist eine Aus­glie­de­rung der Werk­stät­te in Vöck­la­bruck mit über 60 Beschäf­tig­ten im Stadt­teil Dür­nau. Das alte Gebäu­de in der E‑Werk-Stra­ße kann nicht mehr saniert wer­den und es ist ein klei­ne­rer Neu­bau für rund 32 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung geplant.Die Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich betreibt im Bezirk Vöck­la­bruck wei­te­re Werk­stät­ten in Vöck­la­markt, Regau sowie Mond­see, Wohn­häu­ser in Len­zing, Mond­see, Stey­rer­mühl, Vöck­la­markt sowie Vöck­la­bruck und die zen­tra­le Ver­wal­tungs­stel­le für ganz Ober­ös­ter­reich hat ihren Sitz in Vöck­la­bruck im Stadt­teil Dürnau.

Foto: Lebens­hil­fe Oberösterreich