Teil 3 von Erich Josef Langwiesners Lyrik-Trilogie

„Sen­za – und kein Ende“

Der Gmund­ner Schau­spie­ler, Regis­seur und Autor Erich Josef Lang­wies­ner stellt bei einer Lesung mit musi­ka­li­scher Umrah­mung den drit­ten Band sei­ner Lyrik-Tri­lo­gie vor. „Sen­za – und kein Ende“ heißt das Buch mit Gedich­ten (und ein paar „Pro­sa-Ein­schüs­sen“). Alle zusam­men bil­den den lyri­schen Abriss eines Jah­res, Emp­fin­dun­gen, Natur­be­ob­ach­tun­gen, Gedanken.

„Je län­ger ich das betrei­be, umso poli­ti­scher wer­den mei­ne Gedan­ken“, ver­rät der Dich­ter von „Eig­nis“ und „Signat“, wie er die ers­ten Bän­de genannt hat.

Erich Josef Lang­wies­ners Jahr in Lyrik und Pro­sa gibt Ein­blick in das Per­sön­li­che — von innen her­aus gese­hen. Am Ran­de erfah­ren wir, dass Coro­na war, dass sich der Autor im Kran­ken­haus befand, am Traun­see, auf Schi­ur­laub. Er ref­elek­tiert die ihn umge­ben­de Welt und ver­knüpft sie mit per­sön­li­chen Erk­ent­nis­sen, Erfah­run­gen, Erin­ne­run­gen. Dabei beschö­nigt er nichts, weder die Ver­gäng­lich­keit des Daseins noch den Ver­lust. Auf der ande­ren Sei­te schim­mern klei­ne Hoffnungen …

Auch „Sen­za“ ist im Ver­lag Nina Roi­ter erschie­nen, 300 Sei­ten, € 18,00

Mitt­woch, 7. 7., 19 Uhr, Rat­haus­saal Gmun­den, frei­er Eintritt

Foto: Bian­ca Perfahl