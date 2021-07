Tennis SPG Ebensee: Ü35 Senioren gewinnen 6:0

Wäh­rend die Her­ren 3 in die­ser Run­de spiel­frei waren, gab es für die Her­ren 1 in der Regio­nal­klas­se Süd (gegen UTC Rüs­torf 1) und für die Her­ren 2 in der 2. Klas­se Süd B (gegen TC Gmun­den 2) jeweils 2:7 Nie­der­la­gen. Das Damen­team ver­lor in der Regio­nal­klas­se Süd mit 2:5 gegen die SPG Vöcklabruck/Zell 1.

Durch einen 6:0 Erfolg gegen ESV West­bahn Linz 1, blei­ben die Ü35 Senio­ren auch im 7. Spiel unge­schla­gen und ste­hen somit wei­ter an der Tabel­len­spit­ze der Lan­des­li­ga West. Für die Ü45–1 Senio­ren gab es ein 3:3 Unent­schie­den (Bezirks­klas­se Süd A gegen TV Pins­dorf 1) und für die „2er“ gab es einen kla­ren 5:1 Aus­wärts­sieg (1. Klas­se Süd B gegen UTC Vorch­dorf 2).

Eben­falls sieg­reich waren die Ü55 Senio­ren in der Regio­nal­klas­se Süd (5:1 gegen UTC Vorch­dorf 1).

Foto: pri­vat