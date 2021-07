Werkmeisterschule Mechatronik erfolgreich abgeschlossen

WIFI Gmun­den als Sprung­brett für Berufstätige

12 jun­ge Män­ner prä­sen­tier­ten im WIFI Gmun­den bei der Abschluss­prü­fung der Werk­meis­ter­schu­le Mecha­tro­nik ihre Arbei­ten und muss­ten sich in einem Fach­ge­spräch bewei­sen. Lehr­gangs­lei­ter DI Mat­thi­as Knaus zeig­te sich von den Arbei­ten und vom Wis­sen sei­ner Schütz­lin­ge, die er zwei Jah­re lang beglei­te­te, beeindruckt.

Der WIFI-WMS-Abschluss wird in der Wirt­schaft sehr geschätzt und bedeu­tet die Qua­li­fi­ka­ti­on für mitt­le­re Füh­rungs­ebe­nen. So ersetzt er das Aus­bil­dertrai­ning, die Unter­neh­mer­prü­fung und mit dem Nach­weis einer zwei­jäh­ri­gen Pra­xis ist auch der Zugang zum Mecha­tro­ni­ker-Gewer­be erfüllt. WK-Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank zeig­te sich auch von der Stim­mung unter den Kan­di­da­ten beein­druckt. „Das sind rich­tig tol­le Bur­schen, die ihren Weg in der Wirt­schaft bestimmt machen!“, ist Ober­frank überzeugt.

Ab 20. Sep­tem­ber 2021 star­tet ein neu­er Jahr­gang der Werk­meis­ter­schu­le Mecha­tro­nik für die Höher­qua­li­fi­zie­rung von Fach­ar­bei­tern im WIFI Gmun­den. Infos unter T 05–7000-5260, Fr. Ste­fa­nie Waldl.

Foto: WIFI OÖ GmbH