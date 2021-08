180 Teilnehmer beim 10. Hallstättersee-Schwimm-Marathon

Son­nen­schein und Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren zwi­schen 18,5 und 21 Grad sorg­ten bei der 10. Auf­la­ge des Hall­stät­ter­see-Schwimm-Mara­thons für opti­ma­le Bedingungen

Das zwei­tä­gi­ge Schwimm­fest am Hall­stät­ter­see fei­er­te mit eini­gen Novi­tä­ten sei­nen 10. Geburts­tag! Bereits am Frei­tag gab es mit dem „Swim­Run“ einen ganz neu­en und tren­di­gen Bewerb. Am Sams­tag gab es neben den alt­be­währ­ten Schwimm­di­stan­zen über 2,1 und 10 Kilo­me­ter auch eine neue Stre­cke über 5 KM.

Frei­tag: Aquath­lon und SwimRun

Der Sieg beim Aquath­lon (800 Meter Schwim­men und 5,5 KM Lauf) am Frei­tag­abend ging im Staf­fel­be­werb an das Team Miran­ka-Wal­do aus den Nie­der­lan­den. Die Ein­zel­wer­tun­gen konn­ten Sabi­ne Grei­pel aus Ste­gers­bach und Tom Thal­ham­mer aus Inns­bruck für sich ent­schei­den. Beim neu­en Bewerb, dem „Swim­Rum“, fei­er­ten Danie­la Schwarz (Tauf­kir­chen an der Trattnach/OÖ) und der Wie­ner Andre­as May­er die Pre­mie­ren­sie­ge. Die Teil­neh­mer hat­ten dabei eine 7,7 Kilo­me­ter lan­ge Distanz in 6 Splits auf­ge­teilt zwi­schen Lauf- und Schwimm­stre­cken zu absolvieren.

10 KM Distanz: Ath­le­ten aus Ungarn und Öster­reich siegen

Bereits 2019 mar­kier­te Max Fischer­leh­ner vom Lin­zer Schwimm­klub Heindl die Best­zeit auf der Lang­di­stanz, damals auf einer etwas geän­der­ten Stre­cke. In die­sem Jahr wie­der­hol­te er sei­nen Sieg mit knapp einer Minu­te Vor­sprung auf den deut­schen Ath­le­ten Nicky Lan­ge (BaderMainzl Tri­Team TSV 1860 Rosen­heim). Rang drei geht an den Lin­zer Vol­ker Szi­nyur. Bei den Damen sieg­te die Unga­rin Vik­to­ria Haden-Fel­fol­di (Meg­a­th­lon SE-VTE) vor Mar­ti­na Mau­ri­schat aus Deutsch­land (TSV 1896 Frei­las­sing) und der Vor­arl­ber­ge­rin Chris­ti­na Pschorr (Schwimm­club Bregenz).

5 KM Distanz: Zwei deut­sche Sport­ler holen den Premierensieg

Die neu in den Schwimm­ma­ra­thon inte­grier­te Distanz über 5 Kilo­me­ter ent­schied bei den Damen in einer knap­pen Ent­schei­dung Lil­li Schnei­der aus Deutsch­land (Team TRI Dorn­birn) vor Anke Hay­er (GER/Wasserfreunde Span­dau 04) und Sabi­ne Grei­pel (AUT/MSC Rogner Bad Blu­mau) für sich. Bei den Her­ren sieg­te Simon Hay­er (GER/Wasserfreunde Span­dau 04) vor Lub­os Gro­sek (CZE/Univerzita Brünn) und dem erst 16-jäh­ri­gen Kili­an Kara­sek von der Schwimm­u­ni­on Salzburg.

2,1 KM Distanz: Sie­ge für Österreich

Die Wer­tung der 2,1 km Distanz gewann bei den Damen Marie Fied­ler (SV Kap­fen­berg) vor Ruth Pata­ki (SC Hako­ah Wien) und Eli­sa­beth Klotz-Bair (SU city­net Hall). Der Tiro­ler Tom Thal­ham­mer (Swimm­club IKB Stad­t­oa­se) siegt bei den Her­ren. Die wei­te­ren Podest­plät­ze bele­gen mit Rang 2 der Slo­wa­ke Mar­tin Skal­nik sowie Cle­mens Duft aus Mau­er­kir­chen auf Rang 3. Auf der 2,1 KM Distanz war übri­gens auch Ober­trauns Bür­ger­meis­ter Egon Höll am Start.

DAN­KE an die Helfer

Bei der Jubi­lä­ums­auf­la­ge des Hall­stät­ter­see-Schwimm-Mara­thon waren ins­ge­samt 180 Ath­le­ten aus 10 Natio­nen am Start. „Über 80 frei­wil­li­ge Hel­fer und Ein­satz­kräf­te waren betei­ligt. An alle ein gro­ßes DAN­KE!“ so Ver­an­stal­ter Bern­hard Höll!

Alle Ergeb­nis­se vom 10. Hall­stät­ter­see-Schwimm-Mara­thon unter www.bernhardhoell.at

Foto: Joa­chim Gamsjäger: