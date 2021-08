Drogendealer ausgeforscht

Auf­grund umfang­rei­cher Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­dienst­grup­pe Bad Ischl im Sucht­mit­tel­mi­lieu, konn­te ein 21-jäh­ri­ger koso­va­ri­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung aus­ge­forscht wer­den, gegen den sich der Ver­dacht rich­te­te, dass er in Bad Ischl Can­na­bis­kraut in grö­ße­rer Men­ge ent­gelt­lich weitergibt.

Auf­grund einer rich­ter­lich ange­ord­ne­ten Haus­durch­su­chung konn­ten am 29. März 2021 gemein­sam mit Kräf­ten des LKA OÖ an der Wohn­adres­se des Beschul­dig­ten Res­te von Can­na­bis, Ver­pa­ckungs­ma­te­ri­al und eine griff­be­rei­te ver­bo­te­ne Waf­fe gefun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Nach Abschluss der Ermitt­lun­gen steht der Beschul­dig­te nun in drin­gen­dem Ver­dacht, seit dem Jahr 2015 zumin­dest eine Men­ge von ca. 1,2 Kilo­gramm Can­na­bis­kraut sowie gerin­ge Men­gen Can­na­bis­harz erwor­ben und davon größ­ten­teils an zumin­dest 15 zum Teil jugend­li­che Abneh­mer ent­gelt­lich und gewinn­brin­gend wei­ter­ver­kauft zu haben, wobei die­se Über­ga­ben zum Teil an öffent­li­chen Orten in Bad Ischl, Stro­bl und St. Wolf­gang stattfanden.

Der Beschul­dig­te steht wei­ters im Ver­dacht, zwei ver­bo­te­ne Waf­fen erwor­ben und die­se an sei­ner Wohn­adres­se griff­be­reit gela­gert zu haben. Der Beschul­dig­te zeig­te sich zum Groß­teil der ihm zur Last geleg­ten Straf­ta­ten gestän­dig und gab an, vom erwirt­schaf­te­ten Gewinn sei­nen Lebens­un­ter­halt auf­ge­bes­sert bzw. sei­nen Sucht­mit­tel­kon­sum finan­ziert zu haben. Er wur­de über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Salz­burg auf frei­em Fuß angezeigt.