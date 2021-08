Elisabeth Feichtinger hat ganz Altmünster, Neukirchen und Reindlmühl persönlich besucht

Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger hat es wie­der geschafft! Rund 4.700 Haus­hal­te in zwei Mona­ten hat sie in Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl per­sön­lich besucht. „Es ist ein­fach wun­der­bar wie­der unter den Men­schen zu sein und in Kon­takt zu kom­men. Im per­sön­li­chen Gespräch zeigt sich, dass mein Team und ich in den letz­ten Jah­ren viel rich­tig gemacht haben.

Aber natür­lich holen wir uns auch Anre­gun­gen und Ideen für die Zukunft ab.“ Die Gemein­de soll wei­ter blü­hen und gedei­hen – in die­sem Sin­ne hat die Bür­ger­meis­te­rin jedem Haus­halt ein Säck­chen mit Wild­blu­men­sa­men überreicht.

Foto: Eli­sa­beth Feichtinger