FC Altmünsters Frauen-Elf mit Trainer-Rochade

Alt­müns­ters erfolg­rei­che Trai­ner-Duo bei der Frau­en­mann­schaft tausch­te zu Beginn der Sai­son 2021/22 die Plät­ze: Phil­ipp Kar­lin­ger agiert nun als Chef­trai­ner, Jür­gen Wabitsch nimmt als Co-Trai­ner auch die Agen­den eines sport­li­chen Lei­ters beim Lan­des­li­gis­ten wahr. Sei­ne Zie­le? „Mög­lichst jede Akteu­rin best­mög­lich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln und bis zum Ende mit der Mann­schaft vor­ne mit­spie­len“, bleibt der Neo-Coach auf das Wesent­li­che fokussiert.

Zahl­rei­che Neu­zu­gän­ge: Kat­rin Wag­ner (bis­her Vöck­la­bru­cker SC), Julia Spieß­ber­ger (Uni­on Pet­ten­bach) und Chris­ti­ne Kerschbau­mer (U. Klein­mün­chen) sowie Lau­ra Bru­der­ho­fer (ASKÖ Vorch­dorf) , Ali­cia Hoch­mayr und Lau­ra Sophie Ecker (alle vom eige­nen Nach­wuchs) ver­stär­ken den Kader, Jana Appl (LASK U16) und Cla­ris­sa Sei­rin­ger (Leih­spie­le­rin von U. Klein­mün­chen) ver­las­sen das Team.

2 Kan­ter­sie­ge und eine ehren­vol­le Niederlage

In der Vor­be­rei­tung gewann der Vor­jah­res­zwei­te nach dem Abbruch im Herbst 2020 beim Vöck­la­bru­cker SC mit 6:0 (4:0), unter­lag ehren­voll dem LT1-Meis­ter­schafts-Favo­ri­ten LASK mit 0:2 (0:2) und fei­er­te heu­te im Test gegen die Uni­on Mond­see einen aus­gie­bi­gen 5:1 (3:1)-Erfolg.

„Drei­er­pack“ von Maria­na Strübler

Schon in der 1. Minu­te war Debo­rah Mir­ja­nic nach idea­ler Vor­la­ge von Julia Spieß­ber­ger zum 1:0 erfolg­reich, in der 10. Minu­te setz­te die Ex-Pet­ten­ba­che­rin die Kugel bei einem Frei­stoß an die Stan­ge, im Gegen­stoß kamen die Gäs­te zum 1:1- Aus­gleich. Einen Elf­me­ter ver­wan­del­te Spieß­ber­ger in der 22. Minu­te zur 2:1‑Führung, in der 35. Minu­te wur­de Maria­na Strüb­ler-Pilic ein­ge­wech­selt und scor­te nur 4 Minu­ten spä­ter nach einem Eck­ball mit ihrem ers­ten Match-Tref­fer zum 3:1- Pau­sen­stand. Nach dem Sei­ten­wech­sel erhöh­te die Top-score­rin dann mit einem wei­te­ren „Dop­pel­pack“ zum 5:1‑Endstand.

Auf­takt mit bei­den „-münster“-Mannschaften

Im abschlie­ßen­den Test­spiel tritt Alt­müns­ter am kom­men­den Wochen­en­de bei der Spiel­ver­ei­ni­gung Kematen-Piberbach(Rohr-Neuhofen an, ehe sich am Frei­tag, 13. August, um 18.30 Uhr im Traun­stein-Sta­di­on Alt­müns­ter die Gast­ge­be­rin­nen und Krems-müns­ter gegenüberstehen.

Heim­spie­le ste­hen im Herbst außer­dem noch gegen: Dionysen/Traun (28. August), TSV Ottens­heim (10. Sep­tem­ber), Win­disch­gars­ten (26. Sep­tem­ber), Dorf/Pram (3. Okto­ber) und Aspach/Wildenau (16. Okto­ber) auf dem Programm.

Foto: H. Pichler