Jugendliche an der Traunpromenade beraubt — Zeugenaufruf

In Gmun­den sind zwei 17-Jäh­ri­ge ver­gan­ge­ne Nacht Opfer eines Über­falls gewor­den. Die Täter flüch­te­ten, die Poli­zei hat eine Fahn­dung ein­ge­lei­tet und bit­tet um Hinweise.

“Zwei bis­lang unbe­kann­te Täter beraub­ten zwi­schen 21. August 2021, 23:30 Uhr und 22. August 2021, 0:15 Uhr zwei 17-Jäh­ri­ge aus den Bezir­ken Vöck­la­bruck bzw. Gmun­den an der Traun­pro­me­na­de in Gmun­den nahe dem Rat­haus­platz. Sie nötig­ten ihnen zuvor gewalt­sam auf­ge­dräng­tes, ver­kauf­tes Sucht­gift und Bar­geld­be­stän­de gewalt­sam ab und schlu­gen mit den Fäus­ten auf sie ein. Die bei­den 17-Jäh­ri­gen konn­ten nach meh­re­ren Faust­schlä­gen mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ent­kom­men”, so die Polizei.

Per­sons­be­schrei­bung der zwei Angreifer

Täter 1

Männ­lich, dunk­le­re Haut, ca. 165cm klein, schwar­ze Haa­re (seit­lich eher sehr kurz, Deck­haar etwas län­ger), abste­hen­de gro­ße Ohren, schma­ler Schnurrbart;

Spra­che: aus­län­di­scher Akzent;

Klei­dung: wei­ter Pull­over und lan­ge Hose

Täter 2

Männ­lich, dunk­le­re Haut, ca. 180cm groß, schwar­ze etwas län­ger Haa­re, Stoppelbart;

Spra­che: aus­län­di­scher Akzent;

Klei­dung: eben­falls wei­ter Pull­over und lan­ge Hose;

Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den unter 059133 4100.