Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden auf der Suche nach neuen Aufträgen

Her­stel­lung von Schrift­zü­gen für die Auto­mo­bil­in­dus­trie, Stanz­ar­bei­ten für eine Indus­trie­pro­duk­ti­on oder das Vor­be­rei­ten von Hanf­pflan­zen zur Ver­ar­bei­tung zu Tee und Öl. Die Beschäf­tig­ten der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te in Gmun­den erle­di­gen für eine Rei­he von Unter­neh­men ver­schie­de­ne Auf­trä­ge. Aktu­ell gibt es wie­der freie Kapa­zi­tä­ten und die Werk­stät­te ist auf der Suche nach neu­en Auf­trag­ge­bern. Dazu die stell­ver­tre­ten­de Werk­stät­ten­lei­te­rin Anja Wöhry: „Die Arbei­ten geben den Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung die Mög­lich­keit, ein Stück weit in die nor­ma­le Arbeits­welt inte­griert zu werden.“

Vor­sich­tig schüt­tet Rein­hard Ebner einen Teil der Plas­tik­tei­le aus der gro­ßen Schüs­sel und ver­teilt sie gleich­mä­ßig vor sich auf dem Tisch. Dabei wird erst sicht­bar, dass es sich bei den Tei­len um ver­schie­de­ne Buch­sta­ben han­delt. Anschlie­ßend sor­tiert er die ver­schie­de­nen Buch­sta­ben sor­ten­rein in Glas­ge­fä­ße. Rein­hard Ebner arbei­tet kon­zen­triert, jeder Hand­griff sitzt. Ähn­lich bei Rapha­el Fischer, der zwei Meter ent­fernt auf einem ande­ren Tisch die Buch­sta­ben in soge­nann­te Craf­ter steckt und die Schrift­zü­ge für die Auto­in­dus­trie fer­tig­stellt. Rapha­el Fischer und Rein­hard Ebner sind zwei von 50 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung der Werk­stät­te Gmun­den der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich, die regel­mä­ßig Auf­trä­ge für ver­schie­de­ne Unter­neh­men erledigen.

Kom­pe­ten­te Unterstützung

Die Schrift­zü­ge für die Auto­in­dus­trie wer­den bereits seit eini­gen Jah­ren für das Gmund­ner Fami­li­en­un­ter­neh­men Design Max her­ge­stellt. Eben­falls zu den lang­jäh­ri­gen Auf­trag­ge­bern der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te gehört die Miba. Beschäf­tig­te machen für den Tech­no­lo­gie­kon­zern unter ande­rem jähr­lich tau­sen­de Stanz­ar­bei­ten und bau­en För­der­ket­ten zusam­men. Zu den jün­ge­ren Kun­den gehört die Fir­ma Kraut­buam. Die Beschäf­ti­gen berei­ten für die­se Hanf­pflan­zen zur Ver­ar­bei­tung zu Tee und Öl vor.

Eine Rei­he von Unter­neh­men, Gemein­den, öffent­li­che Ein­rich­tun­gen und Pri­vat­kun­den schät­zen die kom­pe­ten­te und wirt­schaft­lich ren­ta­ble Unter­stüt­zung durch die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Gmun­den. „Wir sind ein ver­läss­li­cher Part­ner für die Erle­di­gung ver­schie­dens­ter Dienst­leis­tun­gen“, sagt die stell­ver­tre­ten­de Werk­stät­ten­lei­te­rin Anja Wöhry.

Inte­gra­ti­on in Arbeitswelt

Für die Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung sind die Auf­trags­ar­bei­ten eine Mög­lich­keit, ein Stück weit in die nor­ma­le Arbeits­welt inte­griert zu wer­den. Aktu­ell hat die Werk­stät­te wie­der freie Kapa­zi­tä­ten und ist daher auf der Suche nach neu­en Auf­trag­ge­bern, die Arbeit für die Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung in, aber auch außer­halb der

eige­nen Werk­stät­te anbieten.

Kon­takt für unver­bind­li­che Anfra­gen: Tele­fon +43 7612 62244 oder E‑Mail: ws-gmunden@ooe.lebenshilfe.org.

Foto: Lebens­hil­fe Oberösterreich