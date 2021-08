Saisonstart der RAMS Gmunden

Unglaub­li­che 802 Tage sind seit dem letz­ten Liga Heim­spiel der ASKÖ Hau­ser Gmun­den Rams ver­gan­gen. An die­sem Sonn­tag den 05.09.2021 um 14Uhr ist es soweit und der hei­mi­sche Ame­ri­can Foot­ball Ver­ein darf wie­der vor sei­nen Fans in der SEP-Are­na Gmun­den spielen.

Die Rams waren von den Coro­na Restrik­tio­nen stark betrof­fen und hat­ten in den letz­ten 1 ½ Jah­ren aber vir­tu­ell wei­ter trai­niert. Rupert Hit­zen­ber­ger, Urge­stein und Defen­si­ve Koor­di­na­tor der Rams über die Ver­eins­ak­ti­vi­tä­ten und Vor­be­rei­tun­gen im letz­ten Jahr:

„Eine Woche vor unse­rem Sai­son­start 2020 wur­de uns mit dem Kon­takt­ver­bot im Sport die Trai­nings­grund­la­ge genom­men. Auf die­sen Schock zeig­te sich, dass unser Ver­eins­mot­to “One Team one Fami­ly” nicht nur lee­re Wor­te sind son­dern auch gelebt wer­den. Die Spie­ler blie­ben vir­tu­ell in Kon­takt und die Ver­eins­füh­rung arbei­te­te wei­ter über Video­mee­tings flei­ßig an Zukunfts­pro­jek­ten. Auch das Team­trai­ning wur­de fort­ge­setzt, die Trai­nings wur­den am Bild­schirm abge­hal­ten, sowohl mit Fit­ness­fo­kus als auch im tak­ti­schen Bereich.

Zum Sai­son­start 2021 ste­hen in unse­rem 35 Spie­ler star­ken Kader, 10 Ein­stei­ger am Feld, die erst wäh­rend der Pan­de­mie zum Ver­ein dazu­ge­kom­men sind. Wir sind aber immer noch auf der Suche nach neu­en Spie­lern, denn nach der Herbst­sai­son 2021, ist vor dem Start der Sai­son im März 2022.“

Mit einer doch beacht­li­chen Kader­grö­ße für die Rams hat Head­coach Andre­as Ujva­ri genaue Vor­stel­lun­gen, was er mit sei­nem Team in die­ser Sai­son errei­chen will:

„Durch den Rück­zug der Ver­tex War­ri­ors aus Wörgl haben wir heu­er eine sehr kur­ze Sai­son mit nur vier Spie­len in der Grup­pen­pha­se. Die kur­ze Sai­son macht natür­lich jedes ein­zel­ne Spiel noch wich­ti­ger um den Ein­zug in die Play­offs zu errei­chen. Um den Ein­zug ins AFL Divi­son III Fina­le zu schaf­fen, müs­sen wir min­des­tens Grup­pen-Zwei­ter wer­den und im Halb­fi­na­le einen der ers­ten bei­den Teams der Con­fe­rence A schla­gen und genau das ist unser ange­streb­tes Ziel der heu­ri­gen Restart Saison.“

Für den lang ersehn­ten Game­day in Gmun­den haben sich die die Rams für ihr Publi­kum eini­ges ein­fal­len las­sen. Neben dem mit Sicher­heit span­nen­den Spiel gegen die Carin­thi­an Eagles aus Vil­lach, wer­den die Cheer­lea­der der Rams, die Hau­ser Gmun­den Rams Rebels, für die nöti­ge Stim­mung sor­gen. Zum ers­ten Mal wird es einen Food Truck vom „Küchen­chef“ geben, bei dem die Fans der ame­ri­ka­ni­schen Kult­sport­art mit feins­ten Ame­ri­can BBQ ver­sorgt wer­den. Wei­ters kann man sich an einer Wurf­wand in der Posi­ti­on des Quar­ter­backs tes­ten. Eine Sta­ti­on zum Kin­der­schmin­ken wird es eben­so geben wie eine Kaf­fee und Kuchen Bar. Die Rams freu­en sich auf zahl­rei­che Besucher.

Foto: pri­vat