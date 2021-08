Sommernachtsfest des Musikverein Gschwandt

Som­mer­nachts­fest des Musik­ver­ein Gschwandt mit Brauch­tums­abend der Land­ju­gend Gschwandt

Musik ver­bin­det Men­schen, so auch am Sams­tag 31.7.2021 beim Som­mer­nachts­fest des Musik­ver­ein Gschwandt und dem Brauch­tums­abend der Land­ju­gend Gschwandt. Ein tol­les Pro­gramm erleb­ten vie­le Gäs­te und Freun­de bei­der Ver­ei­ne, dies natür­lich nur nach genau­er Prü­fung nach der Coro­na 3G Rege­lung. Geplant war eine laue Som­mer­nacht am Vor­platz der Musik­volks­schu­le Gschwandt, wo der Wet­ter­gott lei­der kein Ein­se­hen hat­te. Kur­zer Hand haben die flei­ßi­gen Hän­de der Ver­eins­mit­glie­der den Mehr­zweck­saal in einen Kon­zert­saal umge­wan­delt, wo der Gewit­ter­re­gen kei­ne Rol­le spielte.

Auch die Spie­le und Akti­vi­tä­ten der Land­ju­gend Gschwandt wie Tisch­ke­geln, Gstanz‘l Sin­gen, Fens­terln, Stö­ri anschnei­den, Mini-Mai­baum und Kar­ten­spie­le fan­den dann in den Räum­lich­kei­ten der Volks­schu­le statt. Die Brauch­tü­mer wer­den ja groß­teils nur münd­lich wei­ter­ge­ge­ben und wer­den dadurch in ihren Eigen­schaf­ten ver­än­dert. Mit die­sem Abend hat die Land­ju­gend einen Bei­trag geleis­tet, um das Brauch­tum wie­der bewußt in Erin­ne­rung zu rufen.

Im Musik­saal war in der Zwi­schen­zeit der gro­ße Auf­tritt des Jugend­or­ches­ters des Musik­ver­ei­nes Gschwandt durch Obmann Tho­mas GIL­LES­BER­GER ange­kün­digt wor­den. Schon der Auf­tritt der 20 Jungmusiker/innen unter Füh­rung und Jugend Kapell­meis­ter Lukas LAHN­IN­GER riss das Publi­kum zu stür­mi­schen Applaus hin, der sich von Musik­stück zu Musik­stück stei­ger­te. Wie man sehen konn­te, gibt es beim Musik­ver­ein Gschwandt kei­ne Nach­wuchs­sor­gen. Nach einer kur­zen Musik­pau­se trat dann die Blech Brass „Luft­detschn“ auf. Die Musi­ke­rin Lisi als „Hen­ne im Korb“ sorg­te mit ihren 6 Musi­ker­kol­le­gen von der ers­ten Minu­te an für Stim­mung und das Publi­kum sang und klatsch­te laut­stark mit. Für Spei­sen und Geträn­ke waren die Mit­glie­der des Musik­ver­ei­nes und der Land­ju­gend Gschwandt zustän­dig und dies funk­tio­nier­te tadel­los. Auch an der Cock­tail Bar war reger Besuch und auch das Kuchen­buf­fet war im Nu leer­ge­ges­sen. Rund­um gab es nur fröh­li­che und zufrie­de­ne Gesichter.

Ein tol­ler Abend, der wie­der­um gezeigt hat, dass auch in Coro­na­zei­ten eine (fast) Nor­ma­li­tät wie­der Ein­zug hält und die Gschwandtner/innen es aus­ge­zeich­net ver­ste­hen fröh­lich, gemein­sam und ver­nünf­tig zu feiern.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS