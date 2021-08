Staatsmeistertrikot geht nach Gmunden

In Melk wur­de die Ö Kri­te­ri­ums Staats­meis­ter­schaft aus­ge­tra­gen. Aus Gmun­den war die erst 13 Jäh­ri­ge Lea Bergtha­ler in der Kat. WU15 aus Gmun­den vom RC ARBÖ Fel­ber­mayr Wels am Start. Sie hol­te ihre ers­te Ö‑Goldene bei die­sem Rund­stre­cken­ren­nen das über 17,6 Km ging. Jede 4. Run­de war Wer­tungs­run­de Lea Bergtha­ler war dabei in den Fuß­stap­fen Anna Kie­sen­ho­fer der Olym­pia­sie­ge­rin unterwegs.

Auch am Wach­au­ring dach­te eine ande­re Renn­fah­re­rin sie ist die Sie­ge­rin doch in der Punk­te­wer­tung ging der ver­dien­te Sieg an Lea Bergtha­ler vor Stras­ser Kon­stan­ze vom RC Gries­kir­chen, 3. wur­de Milch Jes­si­ca vom RC ARBÖ Tom Tailor RBK Wörgl. Bereits im Mai konn­te sich die jun­ge Gmund­ne­rin die Bron­ze­me­dail­lie bei den Ö Staats­meis­ter­schaf­ten im Ein­zel­zeit­fah­ren in Groß­hart­manns­dorf erringen.

Foto: D. Wiesmayr