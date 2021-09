3. österr. Eishockeyliga für die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS Gmunden

Das Aben­teu­er 3. österr. Eis­ho­ckey­li­ga für die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den kann beginnen

Als ein­zi­ger Eis­ho­ckey­ver­ein Ober­ös­ter­reichs wird die 1. Mann­schaft der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den an der 3. höchs­ten Liga Öster­reichs teil­neh­men. In der neu­en 3. Liga wer­den ins­ge­samt 16 Mann­schaf­ten aus Wien, Ober­ös­ter­reich, Tirol, Vor­arl­berg, Kärn­ten und der Stei­er­mark um den Titel kämp­fen. Die Teams wer­den den Grund­durch­gang in den Grup­pen West, Süd und Nord-Ost aus­spie­len. Danach ist ein über­re­gio­na­les Play-Off geplant.

Die Gmund­ner Haie spie­len in der Grup­pe Nord-Ost mit Eis­ho­ckey­ver­ein Zelt­weg, ATSE Graz–Sektion Eis­ho­ckey, Kap­fen­ber­ger Sportvereinigung–Eishockeyclub und dem Wie­ner Eis­lauf-Ver­ein. Sai­son­start für die Sharks ist kom­men­den Sams­tag 2.10.2021 aus­wärts gegen die Mann­schaft des Wie­ner Eis­lauf Ver­ei­nes. Spiel zwei am Sams­tag 9.10.2021nochmals aus­wärts gegen ATSE Graz und dann wird es im Hai­fisch­be­cken Gmun­den laut!

Am Sams­tag 23.10.2021 mit Spiel­be­ginn 18:00 Uhr emp­fan­gen die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den die Cracks des Eis­ho­ckey­ver­ei­nes Zelt­weg in der Eis­hal­le Gmun­den. Erst­mals kann dann die neu mon­tier­te Ban­de aus­gie­big getes­tet wer­den. Natür­lich wird die­ses ers­te Heim­spiel auch von einem ent­spre­chen­den Rah­men­pro­gramm beglei­tet und die Heim­mann­schaft mit allen Neu­zu­gän­gen vor­ge­stellt. Und da gibt es äußerst inter­es­san­te Zugän­ge an tol­len Cracks, „Heim­keh­rer“ die man aus frü­he­ren Zei­ten kennt, Stamm­spie­ler aus eige­nen Rei­hen und natür­lich auch die Team,- und Ver­eins­füh­rung wird vor­ge­stellt. Gleich am Natio­nal­fei­er­tag 26.10.2021 der nächs­te Pau­ken­schlag und Knal­ler mit dem Karpfen­ber­ger SV in der Eis­hal­le Gmun­den. Alle Besu­cher und Fans kön­nen sich auf eine garan­tiert span­nen­de Sai­son gefasst machen. Die Eis­ho­ckey­spie­le im Hai­fisch­be­cken Gmun­den fin­den mit Publi­kum statt, es gel­ten die der­zei­ti­gen Coro­na­re­geln mit 3G, die Kon­trol­le und Regis­trie­rung fin­det im Ein­gangs­be­reich statt.

Eine gelun­ge­ne Gene­ral­pro­be für die Sharks vor dem Start der Liga gab es am 25.9.2021 gegen DEC INZELL Bay­ern. Die Sharks gin­gen gegen den DEC Inzell mit einem 5:3 Sieg vom Eis.Trotz eini­ger abwe­sen­der Spie­ler waren die Sharks spie­le­risch leicht über­le­gen und ver­zeich­ne­ten auch noch 3 Stan­gen­schüs­sen, des­we­gen kann man mit der Mann­schafts­leis­tung in die­ser schwie­ri­gen Vor­be­rei­tungs­zeit sehr zufrie­den sein. Auf­grund der Sanie­rung der Ban­de hat das Team lei­der die­se Woche kein Eis­trai­ning mehr. Schau­en Sie/Du auch auf unse­rer Home­page unter www.traunsee-sharks.com vor­bei. Auch auf Face­book und Insta­gram sind die Sharks zu finden.

Bericht und Fotos Peter SOM­MER FOTOPRESS