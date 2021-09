43. Flohmarkt des Pensionstenvereines Gschwandt

Bereits 43. mal ver­an­stal­tet die Orts­grup­pe Gschwandt des Pen­si­ons­ten­ver­ei­nes ihren tra­di­tio­nel­len Floh­markt in der Hal­le von Mar­git und Her­bert FÜR­LIN­GER, Mül­ler­bach­stra­ße 22, Waldbach/Baumgarten.

Am Sams­tag 18.9.2021 ist es wie­der so weit. Um 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr prä­sen­tie­ren Ihnen die flei­ßi­gen Hel­fer des Floh­markt­teams unter Lei­tung von Obmann Kurt VIERT­BAU­ER eine Rie­sen Aus­wahl an Floh­markt­wa­ren, zwi­schen­durch gibt es auch zur Stär­kung Spei­sen und Getränke.

Floh­markt­spen­den jeder Art, natür­lich funk­ti­ons­tüch­tig und sau­ber wer­den noch bis Frei­tag vor dem Floh­markt ange­nom­men. Wir holen auch ger­ne Ihre Spen­den bei Ihnen zu Hau­se ab. Bit­te rufen Sie/Du unter 0664/73207330 (Hr. Gey­er­ho­fer) oder 0664/73909898 (Hr. Bin­der) an und ver­ein­ba­ren einen Termin.

Der Erlös des Floh­mark­tes kommt der Betreu­ung unse­rer Mit­glie­der zu Gute. Auf Ihre Spen­den und zahl­rei­che Kun­den freut sich der Pen­sio­nis­ten-Ver­band Gschwandt. Die Ver­an­stal­tung fin­det natür­lich unter Ein­hal­tung der der­zeit gel­ten­den Coro­na­re­geln statt.

Ankün­di­gung und Pla­kat Peter SOM­MER FOTO­PRESS / Foto: pixabay