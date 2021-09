ASVÖ NordicSkiteam erfolgreich in Villach

ASVÖ Nor­dicS­ki­team — Ath­le­tin Sig­run Klein­rath zwei­mal auf Platz 4 beim Som­mer Grand Prix in Villach

Flo­ri­an Mit­ten­dor­fer springt auf Rang 15 bei Fis Cup in Ljub­no (SLO)

Wie­der gab es ein erfolg­rei­ches Wochen­en­de für die Sport­ler des NTS Salz­kam­mer­gut. Sig­run Klein­rath trat beim Som­mer Grand Prix in Vil­lach in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on an. Hin­ter der domi­nie­ren­den Dame aus Nor­we­gen trug sich das Talent aus Alt­müns­ter in einem Öster­rei­che­rin­nen-Paket am ers­ten Bewerbs­tag als 4. in die Ergeb­nis­lis­te ein. Dabei konn­te sie im Rol­ler­ren­nen ihre Plat­zie­rung aus dem Sprin­gen hal­ten. Am 2. Tag muss­te sie aus dem Sprin­gen Zeit gut machen. Mit dritt­bes­ter Lauf­zeit auf der anspruchs­vol­len Stre­cke in Vil­lach wur­de sie wie­der Vier­te und war damit bes­te Österreicherin.

Auch für Flo­ri­an Mit­ten­dor­fer lief es sehr gut. Mit sehr soli­den Sprün­gen plat­zier­te er sich beim Fis Cup in Ljub­no, Slo­we­ni­en, auf den Rang 15 und befand sich damit auch inter­na­tio­nal im vor­de­ren Teil des Starterfeldes.

Foto: Cle­mens Dergnac