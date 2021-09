Ausbruch aus Gewaltsituation erleichtern

Ein Frau­en­haus mit Wohn­ein­hei­ten für 6 Frau­en und deren Kin­der kommt ins Salzkammergut

Vor­stands­frau­en und Bei­rä­tin­nen prä­sen­tie­ren am Tag der Ver­ei­ne im Isch­ler Kur­park ihre Arbeit – rund um den Auf­bau des Frau­en­hau­ses Salz­kam­mer­gut. Im Lau­fe des Tages wur­de mit vie­len klei­nen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern sym­bo­lisch ein Frau­en­haus gebaut. Klei­ne und gro­ße Hel­fe­rin­nen und Hel­fer wer­den wei­ter­hin gesucht.

Frau­en­häu­ser sind Opfer­schutz­ein­rich­tun­gen, die in der Regel auto­nom von Non — Pro­fit — Orga­ni­sa­tio­nen geführt wer­den. Eine Finan­zie­rung durch die öffent­li­che Hand wird erst ab Grund­kauf und Bau­tä­tig­kei­ten geför­dert. Die Per­so­nal­kos­ten im Zuge des Auf­baus der Infra­struk­tur sind dar­in nicht enthalten.

Des­halb ist die Finan­zie­rung der Auf­bau­tä­tig­kei­ten von Akti­vis­tin­nen und Akti­vis­ten aus der Regi­on abhän­gig. Wich­tig sind für uns pri­va­te Unter­stüt­zun­gen, Spon­so­ring, Spen­den, Schen­kun­gen und Koope­ra­ti­on mit Fir­men, um die finan­zi­el­len Start­hür­den zu meis­tern. Natür­lich suchen wir auch Mit­glie­der – ein Wunsch wäre bis Ende des Jah­res 100 Mit­glie­der im Ver­ein begrü­ßen zu dür­fen. So kön­nen wir eine brei­te Zustim­mung der Öffent­lich­keit dar­le­gen. Die Gel­der zur tat­säch­li­chen Rea­li­sie­rung, sind am Land bereits im Bud­get­plan gesichert.

Der­zeit ist die nächst­ge­le­ge­ne Schutz­ein­rich­tung das Frau­en­haus Vöck­la­bruck. Wir brau­chen im Salz­kam­mer­gut eine gut erreich­ba­re Gewalt­schutz­ein­rich­tung. Ein Frau­en­haus kann den Aus­bruch aus einer Gewalt­si­tua­ti­on um vie­les erleich­tern,” so die Obfrau des Ver­eins, Schil­ler Ines.

Die Bekämp­fung von Gewalt an Frau­en braucht eine brei­te gesell­schaft­lich Basis und Gewalt­schutz­ein­rich­tun­gen, die Hand in Hand arbei­ten. Da sind wir als Frau­en­be­ra­tungs­stel­le das Bin­dungs­glied zwi­schen unse­rer Frau­en­über­gangs­woh­nung und dem spä­te­ren Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut, so die Geschäfts­füh­re­rin der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Andrea Lantschner

Foto: pri­vat