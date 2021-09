Auspowern beim Mountainbike-Saisonfinale in Bad Goisern

Herbst-MTB-Mara­thon am 10. Okto­ber 2021

Am 10. Okto­ber 2021 fin­det zum Abschluss der MTB-Sai­son im Her­zen des Salz­kam­mer­gu­tes ein Mara­thon über zwei ver­schie­de­ne Distan­zen statt.

Zum Sai­son­fi­na­le lädt das Team der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy zum Herbst-MTB-Mara­thon nach Bad Goi­sern ein. Mit zwei neu­en Stre­cken­va­ri­an­ten über 33,2 und 52,2 Kilo­me­ter erwar­tet die Teil­neh­mer ein abwechs­lungs­rei­cher Sai­son­ab­schluss. Spe­zi­ell für die Teil­neh­mer der län­ge­ren Distanz war­tet dabei die Stre­cken­füh­rung mit eini­gen High­lights auf.

Letz­tes Ren­nen der „KTM Moun­tain­bike Challenge“

Das Ren­nen in Bad Goi­sern ist zugleich auch die sechs­te und letz­te Sta­ti­on der dies­jäh­ri­gen „KTM Moun­tain­bike Chal­len­ge“. Die Gesamt­sie­ger­eh­rung der Chal­len­ge fin­det im Anschluss an den Herbst-Mara­thon in Bad Goi­sern statt. Für alle Nach­wuchs­bi­ker geht bereits am Sams­tag, 9. Okto­ber 2021, das letz­te Sai­son­ren­nen der „Juni­or-Chal­len­ge“ in den Alters­klas­sen U5 bis U17 über die Büh­ne. Start und Ziel ist in der Bike-Are­na in Ober­traun. Die Gesamt­sie­ger­eh­rung der „Juni­or-Chal­len­ge“ fin­det eben­falls am Sams­tag, 9. Okto­ber, um 17:00 Uhr im BSFZ in Ober­traun statt.

Infos und Anmel­dun­gen zum Herbst-Mara­thon in Bad Goi­sern sowie zum Nach­wuchs­ren­nen in Ober­traun unter www.trophy.at.