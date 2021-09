Bergmesse am Zwölferkogel

Vor kur­zem fand die Berg­mes­se am Zwöl­fer­ko­gel bei herr­li­chem Herbst- und Wan­der­wet­ter statt. Gemein­sam mit den „Gip­fel­sie­gern“ fei­er­te Pfar­rer Dank­fried Kirsch einen ganz beson­de­ren Berg­got­tes­dienst in sehr fami­liä­rer und stim­mungs­vol­ler Atmo­sphä­re. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Berg­mes­se von einer jun­gen For­ma­ti­on der Ober­trau­ner Wei­sen­blä­ser. Der “Aus­klang” für die Wan­de­rer fand dann in der Gjai­dalm statt.

Gleich­zei­tig mit der Berg­mes­se wur­de auch ein klei­nes Jubi­lä­um gefei­ert! Vor mitt­ler­wei­le 25 Jah­ren wur­de erst­mals am Zwöl­fer­ko­gel – damals zum 50. Jahr-Jubi­lä­um des Schil­cher­hau­ses auf der Gjai­dalm – eine Berg­mes­se abge­hal­ten. Damals wur­de auch ein neu­es Gip­fel­kreuz von Hans Schil­cher und August „Gust“ Bank­ham­mer am Zwöl­fer­ko­gel, einem der schö­nen Aus­sichts­gip­fel im inne­ren Salz­kam­mer­gut, errichtet.

Berg­mes­se am Krip­pen­stein am Nationalfeiertag

Die nächs­te und zugleich letz­te Berg­mes­se im Dach­stein­mas­siv in der heu­ri­gen Wan­der­sai­son fin­det übri­gens am Natio­nal­fei­er­tag — Diens­tag, 26.10.2021 um 10:30 Uhr — am Krip­pen­stein bei der Heil­bron­ner Kapel­le statt.

Foto: Peter Perstl