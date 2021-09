Die „Skisaison“ wurde erfolgreich eröffnet

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag fan­den die dies­jäh­ri­gen Kon­di­ti­ons­wett­kämp­fe (Kin­der & Schü­ler) des Lan­des­ski­ver­ban­des OÖ statt. Aus­tra­gungs­ort war zum wie­der­hol­ten Male das BSFZ Ober­traun, das mit sei­ner herr­li­chen Lage am Fuße des Krip­pen­steins und sei­ner per­fek­ten Infra­struk­tur die opti­ma­le Loca­ti­on für die­sen Wett­be­werb war. Einen Dank gebührt dem SC Dach­stein Ober­bank und dem LSVOÖ für die per­fek­te Durch­füh­rung unter Ein­hal­tung aller gesetz­li­chen Vorgaben!

Bei anfäng­lich erfri­schen­den 6°C gin­gen auch Felix Hörha­ger, Rosa Bau­er und Anton Bau­er von der ASKÖ Dach­stein West Bad Goi­sern an den Start. Klet­tern, Pump­t­rack, Stand­weit­sprung, Agi­li­ty Run, Reak­ti­ons­spie­le, Spee­dy Jumps und Berg­sprints stan­den am Pro­gramm und for­der­ten die jun­gen Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten. 147 Star­te­rIn­nen wur­den je nach Jahr­gang (2006 – 2014) und Geschlecht in 12 Grup­pen ein­ge­teilt, mit denen dann die ein­zel­nen Sta­tio­nen durch­lau­fen wurden.

Am Ende strahl­te nicht nur die Son­ne. Rosa gewann in Ihrer Alters­klas­se (Jg. 2012) und lächel­te bei der Sie­ger­eh­rung vom höchs­ten Podest her­un­ter. Felix (Jg. 2009) erreich­te in sei­nem ers­ten Schü­ler­jahr gleich den tol­len 3. Rang und Anton Bau­er (Jg. 2008) war mit sei­nen Leis­tun­gen und dem schluss­end­lich 7. Platz in einer star­ken Grup­pe durch­aus zufrieden.

Sum­ma sum­ma­rum ein Beleg dafür, dass über den Som­mer flei­ßig an der Ath­le­tik gear­bei­tet wur­de und einer erfolg­rei­chen Ski­sai­son nichts im Wege steht.

Foto: pri­vat