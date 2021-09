Dieter Obermayr stellt im Gmundner Rathaus aus

Man könn­te ihn „Stadt­ma­ler“ titu­lie­ren, denn vie­le Gemäl­de des Gmund­ner Natu­ra­lis­ten und Neo-Impres­sio­nis­ten Die­ter Ober­mayr sind Lie­bes­er­klä­run­gen an sei­ne Hei­mat­stadt. Vor deren schöns­ten Moti­ven, aber auch in vie­len kaum bekann­ten Win­keln hat er schon sei­ne Staf­fe­lei aufgestellt.

In sei­nem Fall gilt der Pro­phet im eige­nen Land etwas. Vie­le Betrie­be wie etwa das Land­ho­tel Grün­berg haben rei­hen­wei­se ech­te Ober­mayrs hän­gen. Die Stadt­ge­mein­de hat beim Meis­ter bereits Büh­nen­bil­der für das Stadt­thea­ter, Glück­wunsch­kar­ten oder Eti­ket­ten für den Gmund­ner Wein in Auf­trag gegeben.

In sei­ner bis­lang „ein­sams­ten“ Zeit, der Pan­de­mie, in der Repa­rie­ren und Auf­räu­men in sei­nem Haus ange­sagt war, sind vor allem auch die für Die­ter Ober­mayr sel­ber „inter­es­san­tes­ten und bes­ten Bil­der“ ent­stan­den. Dies des­halb, weil er viel mehr Zeit als sonst zur Ver­fü­gung hat­te, um „dar­an rumzupinseln“.

Die­se 41 Wer­ke aus den Jah­ren 2020 und 2021 wird die Gale­rie im Rat­haus bis zum Jah­res­en­de zei­gen. Die Öff­nungs­zei­ten sind ident mit den Amtsstunden.

„Bil­der wer­den für mich aber erst rich­tig schön, wenn sie auch gefal­len“, sagt Die­ter Obermayr

Ver­nis­sa­ge — Mitt­woch, 8. 9., 19 Uhr, Gmund­ner Rat­haus, bis Ende 2021

(Ein­füh­rung und Eröff­nung Bür­ger­meis­ter und Kul­tur­re­fe­rent Mag. Ste­fan Krapf

