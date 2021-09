Gosausee- Staffelrundlauf 2021

COVID ange­pass­te Durch­füh­rung am 11.9.2021

Die Abhal­tung der 19. Aus­ga­be des Gosau­see-Rund­laufs wur­de im ver­gan­ge­nen Mai von den COVID Restrik­tio­nen ver­hin­dert. Nun neh­men die Orga­ni­sa­to­ren der Sek­ti­on Aus­dau­er­sport des ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau aber Anlauf, um die Ver­an­stal­tung doch noch durch­zu­füh­ren. Am Sams­tag 11.9.2021 um 9:00 Uhr star­ten die Zwei­er­staf­feln 4,2 Kilo­me­ter rund um den Gosausee.

Der Lauf im Post­kar­ten­mo­tiv erfolgt in die­ser spe­zi­el­len Herbst­ver­si­on selbst­ver­ständ­lich ganz nach den nöti­gen COVID Richt­li­ni­en. Das bedeu­tet, dass alle Teil­neh­mer nur mit 3G Nach­weis teil­neh­men dür­fen und dass Zuschau­er vom Event aus­ge­nom­men sind. Die Anmel­dung erfolgt zudem nur per E‑Mail über seelauf@gosau.cc, die Regis­trie­rung und die Sie­ger­eh­rung fin­den aus­schließ­lich im Außen­be­reich statt. Die Erschwer­nis­se wer­den aber in Kauf genom­men, um für den hei­mi­schen Brei­ten­sport in schwie­ri­gen Zei­ten etwas bie­ten zu kön­nen, erklärt Orga­ni­sa­tor Karl Posch:

„Die Ein­schrän­kun­gen durch COVID sind zu ver­kraf­ten, sowohl für uns als auch für die Teil­neh­mer. Beim Lauf sel­ber geht es ohne­hin nur um Voll­gas und durch, da ver­gisst man das Virus eh. Spe­zi­ell für die Kin­der und Jugend­li­chen soll der heu­ri­ge Spe­zi­al-See­lauf aber die Gele­gen­heit sein, sich mal wie­der sport­lich zu betä­ti­gen und zu messen.“

Beim all­jähr­li­chen Gosau­see-Staf­fel­rund­lauf steht nicht die Leis­tung, son­dern der Spaß an der Bewe­gung im Vor­der­grund. Das nied­ri­ge Start­geld von EUR 8,– für Erwach­se­ne und EUR 4,– für Kin­der ist ein Anreiz gera­de für Lauf-Amateure.

Der Start zum heu­ri­gen Lauf erfolgt am Sams­tag 11.9.2021 um 9:00 Uhr am „Klack­lbo­den“ am Vor­de­ren Gosau­see. Nen­nun­gen sind aus­schließ­lich per E‑Mail mög­lich. Alle Teil­neh­mer haben zur Start­be­rech­ti­gung einen 3G Nach­weis zu erbringen.

Foto: Karl Posch