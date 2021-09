Kellerbrand in Schörfling am Attersee

Vier Feu­er­weh­ren stan­den Sonn­tag­nach­mit­tag bei einem Kel­ler­brand in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Schörf­ling am Atter­see im Einsatz.

Wäh­rend die Ein­satz­kräf­te gera­de bei einem gemel­de­ten Fahr­zeug­brand auf der West­au­to­bahn ein­ge­trof­fen waren, kam bereits die nächs­te Alar­mie­rung. Ein Kel­ler­brand in einem Ein­fa­mi­li­en­haus wur­de gemel­det, nach­dem sich der ver­meint­li­che Fahr­zeug­brand als tech­ni­scher Defekt an einem Fahr­zeug her­aus­ge­stellt hat­te, konn­ten die ers­ten Ein­satz­kräf­te unver­züg­lich zum Brand fah­ren. Vor Ort wur­de ein Brand im Kel­ler eines Wohn­hau­ses festgestellt.

“Am 19. Sep­tem­ber 2021 gegen 15:15 Uhr bemerk­te ein 81-Jäh­ri­ger im Kel­ler sei­nes Wohn­hau­ses in Schörf­ling am Atter­see eine star­ke Rauch­ent­wick­lung. Der Rauch kam aus dem Raum, in dem sich die Sau­na befin­det. Die­se wur­de schon seit län­ge­rer Zeit nicht mehr benützt. Der Mann ging umge­hend zu sei­ner 80-jäh­ri­gen Gat­tin ins Erd­ge­schoß und bei­de ver­lie­ßen das Gebäu­de. Die Nach­barn, die den Brand auch bemerk­ten, rie­fen sofort die Feu­er­wehr. Das Pen­sio­nis­ten­ehe­paar und drei Feu­er­wehr­män­ner erlit­ten leich­te Rauch­gas­ver­gif­tun­gen. Am Wohn­haus ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den”, berich­tet die Polizei.

Ins­ge­samt stan­den Ein­satz­kräf­te von vier Feu­er­weh­ren im Lösch­ein­satz, der Brand konn­te rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Brand­ur­sa­che war vor­erst noch Gegen­stand der poli­zei­li­chen Erhebungen.

Text & Fotos: laumat.at/Matthias Lauber