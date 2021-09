Kindervierschanzentournee- Finale in Hinzenbach mit anschließendem Bewerb der „Großen“ im Sommer-Grand-Prix

Ein High­light für die Kin­der des Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut — Luca Gries­ho­fer trotz Sturz Zwei­ter in der Gesamtwertung

Einen wür­di­gen Abschluss fand die Kin­der­vier­schan­zen­tour­nee die­ses Jahr in Hin­zen­bach (bei Efer­ding), denn im Anschluss an den Kin­der­be­werb durf­ten die Jung­ad­ler den gro­ßen Adlern auf der 90m- Schan­ze beim Som­mer-Grand-Prix auf die Flü­gel schauen.

Das NTS war mit 8 jun­gen Ath­le­ten am Start. Trotz feh­len­der Trai­nings­mög­lich­keit am Vor­tag, stell­ten sich die Mäd­chen und Bur­schen gut auf die Bedin­gun­gen ein und zeig­ten wie­der mann­schaft­lich eine gute Leis­tung, auch wenn so man­che Ein­zel­wer­tung nicht so aus­ging, wie es sich der oder die Ath­le­tin gewünscht hätte.

Lau­ra Stein­mau­rer lag nach dem 1. Durch­gang in der Mäd­chen­klas­se 1 noch auf Rang 3, ver­pass­te das Podest als Vier­te jedoch dann doch knapp. Lara Gries­ho­fer beleg­te im star­ken Teil­neh­mer­feld Rang 12. In der Klas­se K9 wur­de Flo­rin Kron­ner­wet­ter 14. In der Klas­se K10 beleg­te sein Bru­der, Adri­an Kron­ner­wet­ter den guten 7. Platz. Xaver Schus­ter­bau­er zeig­te einen guten 1. Sprung, ver­hau­te aber den 2. Durch­gang ein biss­chen und wur­de Zwölf­ter. In der Klas­se der Elf­jäh­ri­gen war es beson­ders span­nend, da Luca Gries­ho­fer reel­le Chan­cen auf den Gesamt­sieg hat­te. Auf der HS 47- Schan­ze war es aber an die­sem Wochen­en­de Simon Steinacher, der mit 2 tol­len Sprün­gen über­zeug­te und mit Rang 2 belohnt wur­de. Luca Gries­ho­fer kam lei­der im 2 Durch­gang bei Höchst­wei­te zu Sturz und muss­te sich mit Rang 6 zufrie­den­ge­ben. In der Gesamt­wer­tung reich­te es aber für den groß­ar­ti­gen 2. Platz. Simon Gais­ber­ger ver­pass­te lei­der den Schan­zen­tisch und wur­de Elfter.

Beim Som­mer-Grand-Prix konn­ten die Kin­der dann ihrem Ver­eins­kol­le­gen Max Stei­ner zuse­hen, der mit einem guten Sprung auf 83,5, mit dem der Sport­ler aus Eben­see sehr zufrie­den war, und einem Sprung auf 81 m den 29. Rang und damit Welt­cup­punk­te holte.

Der NTS- Kom­bi­nie­rer, Niko­laus Mair, hat­te die­ses Wochen­en­de beim Alpen­cup in Tschag­guns mit kon­di­tio­nel­len Pro­ble­men zu kämp­fen. Nach dem 3. Platz im Sprin­gen, ging ihm im 10km Rol­ler­ren­nen im wahrs­ten Sinn des Wor­tes die Luft aus. Er wur­de Fünfzehnter.