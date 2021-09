Pianistische Buchpräsentation

Nach der Eröff­nung im Salz­kam­mer­gut der kon­zer­tan­ten Buch­prä­sen­ta­tio­nen der 2. Buch­auf­la­ge des weit über die Lan­des­gren­zen bekannt gewor­de­nen Buches „CORO­NA­VI­RUS-PAN­DE­MIE 2020. KRANK­HEIT UND DRA­MA DER MENSCH­HEIT“ in der Pfarr­kir­che Ohls­dorf trat nun der in Gmun­den gebo­re­ne Wie­ner Autor, Musi­ker, Maler, Wis­sen­schaft­ler und For­scher Rai­ner KÖNIG-HOL­LER­WÖ­GER am 17. Sep­tem­ber 2021 im Fest­saal der Lan­des­mu­sik­schu­le Gmun­den auf.

Vom ers­ten bis zum letz­ten Ton, vom ers­ten bis zum letz­ten Wort war die kon­zer­tant-pia­nis­ti­sche Buch­prä­sen­ta­ti­on des in Gmun­den gebo­re­nen Wie­ner Künst­lers und Wis­sen­schaft­lers Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger span­nend, empa­thisch, berüh­rend und virtuos.

Der Kul­tur­phi­lo­soph und His­to­ri­ker eröff­ne­te die­sen Abend, unweit sei­nes Eltern­hau­ses, mit Beet­ho­ven-Klän­gen, ja er tauch­te ein in die­se musi­ka­lisch und unmit­tel­bar dar­auf sprach­lich durch einen Text sei­nen Buches „CORONAVIRUS-:PANDEMIE 2020. KRANK­HEIT UND DRA­MA DER MENSCHHEIT“:

Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger las die Gruß­bot­schaft des Gmund­ner Bür­ger­meis­ters Ste­fan Krapf vor. In die­sem wird hin­ge­wie­sen auf die gesell­schaft­li­chen Span­nun­gen der Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie, auf die der Autor und Pia­nist ein­ge­he. And­rer­seits weist Ste­fan Krapf auf eine wei­te­re Medi­zin hin: Die mehr­fach von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger als Pia­nist, Kom­po­nist, Autor und Maler prak­ti­zier­te Kunst.

Abwech­selnd Text­stel­len sei­nes immer mehr Men­schen errei­chen­den Buches rezi­tie­rend bebil­der­te der Autor selbst sein Werk musikalisch.

Er deu­te­te dabei bis in die Anti­ke, ja in die ägyp­ti­sche Kul­tur zurück­rei­chen­de Zusam­men­hän­ge in sei­ner rhyth­mi­sie­ren­den Lesung an.

Das bedeut­sa­me Ver­hält­nis von Atem, Ich und Du, Gemein­schaft und Kul­tur wur­de ein­drück­lich sprach­lich und musik­sa­lisch beleuch­tet. Die stark bedroh­te Natur und ins­be­son­de­re die Tie­re kamen trau­ernd, ja manch­mal sehr stür­misch zum musi­ka­li­schen und lite­ra­ri­schen Ausdruck.

In unge­wöhn­li­cher, sehr ver­in­ner­lich­ter Wei­se begeg­ne­te der Wie­ner Autor sprach­lich und musi­ka­lisch den mög­li­chen Sta­di­en der Coro­na­vi­rus-Erkran­kung. Eine Beson­der­heit dabei war, dass er die von einem ame­ri­ka­ni­schen Wis­sen­schaft­ler ent­deck­te mehr­stim­mi­ge ato­na­le Musik des Coro­na­vi­rus auch pia­nis­tisch dar­stell­te. Er setz­te gleich­sam ent­ge­gen das B‑A-C‑H des unvoll­endet geblie­be­nen Wer­kes der „Kunst der Fuge“ von Johanns Sebas­ti­an Bach.

Das plötz­lich dra­ma­ti­sche, durch die Lockdwons beding­te Aus von Kunst- und Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen und das damit ein­her­ge­hen­de Lei­des und der Not der Künst­le­rin­nen und Künst­ler und aller ande­ren Men­schen wur­de sprach­lich und musi­ka­lisch nach­fühl­bar in der „Rhap­so­die Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie 2020“.

In Erin­ne­rung an sei­ne ver­stor­be­nen Eltern und sei­nen ver­stor­be­nen Bru­der Gün­ther beweg­te sich der Lieb­ha­ber und Ken­ner der Salz­kam­mer­gut-Land­schaft und Kul­tur in die Welt der Jod­ler und Land­ler. Der Bösen­dor­fer-Kon­zert­flü­gel begann unter den sen­si­blen Fin­gern von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger zu sin­gen! An die Wand wur­den dane­ben zau­ber­haf­te Exem­pla­re der Alt Gmund­ner Fay­en­cen sei­ner Eltern, die nun der Gmund­ner Ernst Grab­ner besitzt und in Zukunft gemein­sam mit sei­nen eige­nen Kera­mi­ken in einer gro­ßen Aus­stel­lung in sei­nem goti­schen Haus am Rat­haus­platz in Gmun­den aus­stel­len wird.

Der ver­sier­te „Kon­tra­punk­ti­ker“ ver­wan­del­te den in Dur und Moll gespiel­ter Jod­ler in eine mehr­stim­mi­ge orches­tral wir­ken­de Fuge mit Land­ler-Tän­zen als Zwischenspiel.

Dem begeis­ter­ten Publi­kum gab Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger noch eine Zuga­be. Auf der Büh­ne, bereits mit Besu­che­rIn­nen, sprach der lang­jäh­ri­ge Beglei­ter der vor einem Jahr ver­stor­be­nen Holo­caust-Über­le­ben­den Eri­ka Bez­dick­ová, auch in ihrem beson­de­ren Bezug zum Uren­kel des Kai­sers Franz Joseph und der Kai­se­rin Eli­sa­beth, näm­lich Mar­kus Habs­burg-Loth­rin­gen von der Kai­ser­vil­la Bad Ischl.

Foto: pri­vat