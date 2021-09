Der Ver­kehr steht am Beginn der größ­ten Ver­än­de­run­gen seit der Mas­sen­mo­to­ri­sie­rung. Die Mobi­li­tät der Zukunft ist kli­ma­ver­träg­lich, gesund und ener­gie­ef­fi­zi­ent. Der dies­jäh­ri­ge VCÖ-Mobi­li­täts­preis stand daher unter dem Mot­to “Auf­bruch in der Mobi­li­tät”. Auch das Traun­stein Taxi erhielt einen Auszeichnung.

“Die Mobi­li­tät der Zukunft muss kli­ma­ver­träg­li­cher, gesün­der, effi­zi­en­ter und platz­spa­ren­der sein. Die Pro­jek­te, die wir heu­er beim VCÖ-Mobi­li­täts­preis Ober­ös­ter­reich aus­zeich­nen, tra­gen schon heu­te dazu bei, die Mobi­li­tät fit für die Zukunft zu machen”, betont VCÖ-Geschäfts­füh­rer Wil­li Nowak. “Ich bedan­ke mich für die cle­ve­ren Kon­zep­te und die tol­len Ideen wel­che heu­er ein­ge­reicht wur­den und gra­tu­lie­re den Preis­trä­gern herz­lich. Schließ­lich sind die Ideen von heu­te die Lösun­gen von mor­gen”, so Lan­des­rat für Infra­struk­tur Mag. Gün­ther Steinkellner.

Das Traun­stein-Taxi wur­de im Jahr 2019 vom Tou­ris­mus­ver­band Traun­see-Alm­tal gegrün­det. Mitt­ler­wei­le gibt es bereits 195 Hal­te­stel­len in 18 Gemein­den. Die Traun­stein-Taxis ver­keh­ren auf 15 Rou­ten täg­lich zwi­schen 7 und 20 Uhr. Das Ange­bot rich­tet sich sowohl an die loka­le Bevöl­ke­rung als auch an Aus­flugs- und Urlaubs­gäs­te. Die Fahrt ist spä­tes­tens eine Stun­de vor­her anzu­mel­den. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist die Anzahl der Gäs­te, die mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln in die Regi­on Traun­see-Alm­tal rei­sen, gestie­gen. “Die Anruf­sam­mel­ta­xis ergän­zen den öffent­li­chen Lini­en­ver­kehr und bie­ten den Gäs­ten und der ein­hei­mi­schen Bevöl­ke­rung einen lücken­lo­sen Anschluss. Das nützt der Bevöl­ke­rung, der Wirt­schaft und der Umwelt”, betont VCÖ-Geschäfts­füh­rer Nowak. Die Aus­zeich­nung als vor­bild­li­ches Pro­jekt beim VCÖ-Mobi­li­täts­preis Ober­ös­ter­reich über­reich­ten Lan­des­rat Stein­kell­ner, VCÖ und ÖBB an den Geschäfts­füh­rer des Tou­ris­mus­ver­bands Traun­see-Alm­tal Andre­as Murray..

Der VCÖ-Mobi­li­täts­preis Ober­ös­ter­reich wird vom VCÖ in Koope­ra­ti­on mit dem Land Ober­ös­ter­reich und den ÖBB durch­ge­führt und vom Ver­kehrs­ver­bund Ober­ös­ter­reich unter­stützt. Eli­sa­beth Huf­nagl von der ÖBB-Per­so­nen­ver­kehr AG gra­tu­liert den Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­gern. “Wir bedan­ken uns für das außer­ge­wöhn­li­che Enga­ge­ment und den Wil­len, die Zukunft der Mobi­li­tät mit­zu­ge­stal­ten. Sie zei­gen ein­drucks­voll, dass mit inno­va­ti­ven Ideen und kon­se­quen­ter Umset­zung sowohl im städ­ti­schen als auch im länd­li­chen Raum eine ech­te Mobi­li­täts­wen­de mög­lich ist.”

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den aus­ge­zeich­ne­ten Pro­jek­ten gibt es unter http://www.vcoe.at https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis/mobilitaetspreis-oberoesterreich

Foto: Land OÖ Kauder