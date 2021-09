UNHCR Österreich – Langer Tag der Flucht 2021

Mahn­wa­che — Pfarr­kir­che Gschwandt am 01.Oktober 2021 > 09:00–21:00 Uhr

Die Pfar­re Gschwandt ver­an­stal­tet heu­er wie­der in Zusam­men­ar­beit mit dem Flücht­lings­hilfs­werk der Ver­ein­ten Natio­nen (UNHCR) eine Mahn­wa­che im Rah­men des „Lan­gen Tages der Flucht“, der heu­er zum zehn­ten Mal öster­reich­weit durch­ge­führt wird. Gera­de in Zei­ten, in denen das The­ma Flucht und Migra­ti­on sehr emo­tio­nal und oft unse­ri­ös geführt wird, scheint es uns von gro­ßer Bedeu­tung, einen Bei­trag zur Ver­sach­li­chung der Dis­kus­si­on und zur Ent­wick­lung einer empa­thi­schen Hal­tung gegen­über Men­schen auf der Flucht zu leis­ten. In unser aller Inter­es­se ist es, vor allem die jun­ge Genera­ti­on mit Sorg­falt an die­ses The­ma her­an­zu­füh­ren, denn unbe­strit­ten ist, dass Flucht und Migra­ti­on zu jenen Her­aus­for­de­run­gen gehö­ren, die uns in Zukunft ver­mehrt beschäf­ti­gen werden.

Die­se Ver­an­stal­tung will zur Bewusst­seins­bil­dung bei­tra­gen. In den Besu­che­rIn­nen soll die Bereit­schaft geweckt wer­den, die eige­ne pri­vi­le­gier­te Situa­ti­on zu hin­ter­fra­gen, eine empa­thi­sche Hal­tung gegen­über Men­schen auf der Flucht zu ent­wi­ckeln. Der Fokus der heu­ri­gen Ver­an­stal­tung rich­tet sich dar­auf, einen Per­spek­ti­ven­wech­sel anzu­re­gen, weg von einer Hal­tung der Ableh­nung und der Angst hin zu einer Will­kom­mens­kul­tur, die Viel­falt als Berei­che­rung betrachtet.

Zu die­sem Zweck wird einer­seits aus dem päpst­li­chen Rund­schrei­ben „Fratel­li Tut­ti“ über die „Sozia­le Freund­schaft“ zitiert und ande­rer­seits die Kul­tur­wis­sen­schaf­te­rin und Migra­ti­ons­for­sche­rin Drin Judith Koh­len­ber­ger in einer Video­bot­schaft zu Wort kom­men, in der sie zu einem grö­ße­ren „Wir“ ermu­tigt und ihr gleich­na­mi­ges Buch vor­stellt, das auch zum Kauf ange­bo­ten wird. Eine inter­ak­ti­ve Prä­sen­ta­ti­on, die den gan­zen Tag in der Kir­che läuft, gibt Impul­se zum Han­deln und regt zum Nach­den­ken an. Schau­ta­feln geben Hil­fe­stel­lung bei der Klä­rung von Fra­gen und Behaup­tun­gen, die oft sehr kon­tro­ver­si­ell debat­tiert werden.

Fackeln vor der Kir­che ste­hen sym­bo­lisch für die aktu­el­le „bren­nen­de“ Situa­ti­on und die hit­zi­gen Dis­kus­sio­nen rund um das The­ma Flucht. Die Power­Point-Prä­sen­ta­ti­on läuft im 30 Minu­ten-Takt von 9:00 – 12:00 Uhr und von 18:00 – 21:00 Uhr. Für ange­mel­de­te Grup­pen kann die Prä­sen­ta­ti­on auch außer­halb die­sen Zei­ten (12:30 – 17:30 Uhr) abge­spielt wer­den. Kom­men und Gehen ist den gan­zen Tag mög­lich. Wir freu­en uns auf Ihren Besuch! Schü­ler­grup­pen sind sehr will­kom­men, müs­sen aber aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den bis spä­tes­tens 30. Sep­tem­ber ange­mel­det werden.

Kon­takt: Josef Gru­ber, 0664/75062808, josef.r.gruber@gmail.com

COVID-Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men abhän­gig von der jewei­li­gen Ent­wick­lung. Bit­te, Mund-Nasen­schutz bzw. FFP2-Mas­ke nicht ver­ges­sen! Infos auch auf www.langertagderflucht.at

Bericht und Bild Peter SOM­MER FOTOPRESS