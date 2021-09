Welterbe Mittelschule Bad Goisern ist fit für die digitale Zukunft

Ver­gan­ge­nen Don­ners­tag fand in der WKO Ober­ös­ter­reich in Linz die Ver­lei­hung der digiTNMS-Zer­ti­fi­ka­te statt. Die Welt­erbe Mit­tel­schu­le Bad Goi­sern darf sich nun zu jenen ober­ös­ter­rei­chi­schen Schu­len zäh­len, die auf­grund des regel­mä­ßi­gen Ein­sat­zes ver­schie­dens­ter Medi­en und Tech­no­lo­gien im Unter­richt die­se Aus­zeich­nung erhalten.

Direk­to­rin Moni­ka Mit­ter­hau­ser und Lern­de­si­gne­rin Regi­na Schnee­ber­ger nah­men mit Freu­de das Zer­ti­fi­kat ent­ge­gen, das den Stel­len­wert des E‑Learnings an den aus­ge­wähl­ten Mit­tel­schu­len unter­streicht. Die Digi­ta­li­sie­rung ver­än­dert unse­re Lebens- und Arbeits­welt maß­geb­lich, sie bie­tet jedoch enor­me Mög­lich­kei­ten für den Bil­dungs­be­reich. Das Distance Lear­ning wäh­rend der Lock­downs hat gezeigt, wie wich­tig digi­ta­le Kom­pe­ten­zen für Kin­der und Jugend­li­che sind.

Die Berei­che „Digi­tal – Tech­nik – Natur­wis­sen­schaf­ten“ (digiTNMS) wer­den schon seit Jah­ren an der Goi­se­rer Bil­dungs­in­sti­tu­ti­on groß­ge­schrie­ben: Bei­spiels­wei­se haben alle Schü­le­rIn­nen sowie Leh­re­rIn­nen ein eige­nes Goog­le-Kon­to mit E‑Mail-Adres­se, die Lern­platt­form Goog­le Class­room wird regel­mä­ßig genutzt.

Des Wei­te­ren ist an der Welt­erbe Mit­tel­schu­le und an der PTS die Soft­ware Edu­Pa­ge nicht mehr weg­zu­den­ken, die nicht nur als digi­ta­les Klas­sen­buch fun­giert, son­dern auch der Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Direk­ti­on, Kol­le­gi­um, Schü­le­rIn­nen sowie Eltern dient. In den nächs­ten Wochen wer­den die ers­ten und zwei­ten Klas­sen im Rah­men der Gerä­te­initia­ti­ve des BMBWF mit Chrome­books aus­ge­stat­tet – ein wei­te­rer wich­ti­ger Schritt in die digi­ta­le Bildungszukunft.

Foto: City­fo­to