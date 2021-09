WKO: Der digitale Pfad zum Kunden | 13. – 17.9.2021

„Wie kom­me ich zu Kun­den? Das ist die wohl wich­tigs­te Fra­ge für Unter­neh­me­rIn­nen“, erklärt Robert Ober­frank, Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmunden.

In Zei­ten zuneh­men­der Digi­ta­li­sie­rung gilt es, die­se Fra­ge neu zu über­den­ken. Die WKOÖ IMPULS­TA­GE 2021 rücken die Kun­den­ge­win­nung durch digi­ta­le Werk­zeu­ge in den Mit­tel­punkt. In Form von Online‑, Hybrid- und Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen wer­den Lösun­gen aus der Pra­xis vor­ge­stellt sowie Mög­lich­kei­ten, künst­li­che Intel­li­genz für daten­ba­sier­tes Online-Mar­ke­ting zu nutzen.

Auch neue Ansät­ze (z. B. Auf­bau eines Influ­en­cer-Netz­werks) wer­den von den Exper­ten prä­sen­tiert. „Es gibt vie­le Pfa­de, die zum Erfolg füh­ren, des­halb besteht die Mög­lich­keit, bei den IMPULS­TA­GEN per­sön­li­che Schwer­punk­te zu wäh­len“, freut sich Ober­frank über vie­le Anmel­dun­gen — Infos: www.wko.at/ooe/impulstage

IMPULS­TA­GE vom 13. bis 17.9.2021