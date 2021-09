Zugemülltes Salzkammergut

Dreck hoch drei an unse­ren Wanderwegen

Man ist unter­wegs auf einem der vie­len schö­nen Stre­cken im Salz­kam­mer­gut und wird mit solch Saue­rei­en wie auf den Bil­dern kon­fron­tiert. Das Salz­kam­mer­gut, unse­re Hei­mat, der Stolz unse­rer Gegend, unser Wohn­zim­mer wird von vie­len ger­ne gese­hen Gäs­ten und Tou­ris­ten besucht, die die Schön­heit der Land­schaft bestau­nen und genießen.

Doch lei­der gibt es auch Wel­che, die die Schön­heit nicht respek­tie­ren und dies mit ihren Hin­ter­las­sen­schaf­ten auch kund­tun! So gese­hen am Weg zum hin­te­ren Gosau­see: es ber­gen sich hun­der­te Taschen­tü­cher, Hygie­ne­ar­ti­kel, Bier­do­sen, … — eine Schan­de! „Sackerl fürs Gackerl“ – das „Gackerl“ wird ins Sackerl gepackt und dann in der Natur ent­sorgt. Alles Arti­kel die nicht, oder nur sehr schwer ver­rot­ten. Da müs­sen Tafeln an die Bäu­me gena­gelt wer­den, um dar­an zu erin­nern, dass die Natur sau­ber gehal­ten wer­den muss und was ist, es wird igno­riert. Es gibt an den Park­plat­zen, aber auch an den Wan­der­we­gen aus­rei­chend Mist­kü­bel, aber das müss­te man ja sei­nen Müll etwas tra­gen – aber es ist anschei­nend kein Pro­blem eine vol­le Bier­do­se ins Gebiet zu schleppen.

Das kann man lei­der auf allen Wegen und nicht nur am Gosau­see beob­ach­ten – trau­rig, aber wahr. Wer weiß, wie es bei die­sen „Mes­sies“, die sowas hin­ter­las­sen zu Hau­se aus­sieht! Ich möch­te aber kei­nes­falls die Weger­hal­ter zur Ord­nung mah­nen, denn Ange­sichts die­ser Men­gen, fängt man Vor­ne wie­der an, wenn man hin­ten fer­tig ist.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer