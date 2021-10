Kurzes Gastspiel an der Tabellenspitze

Nur von kur­zer Dau­er war das „Gast­spiel“ der Frau­en­elf Alt­müns­ters an der Tabel­len­spit­ze der Lan­des­li­ga. Im gest­ri­gen Schla­ger gegen „Geheim-Favo­rit“ Dorf/Pram setz­te es die ers­te Nie­der­la­ge im Herbst, nach dazu auf eige­ner Anla­ge. Die Gäs­te began­nen betont defen­siv, stan­den in der Abwehr sehr sicher und setz­ten nach vor­ne immer wie­der „Nadel­sti­che“, aber auch Alt­müns­ters Abwehr war vor­der­hand nicht zu bezwin­gen. Einen sat­ten Schuss setz­te Alt­müns­ters Nora Fran­ko­wicz in der 35. Minu­te knapp neben das Gehäu­se der Gäste.

Bei der bes­ten Angriffs­ak­ti­on der Heim­elf setz­te sich Ste­fa­nie Wal­lin­ger in der 38. Minu­te auf der rech­ten Sei­te sehens­wert durch, hob den Ball Rich­tung lan­ge Ecke, wo eine Team­kol­le­gin die Kugel aus ganz kur­zer Distanz unglück­lich neben die lin­ke Stan­ge ins Tor-Out statt ins Gehäu­se lenkte.

Mit einem tor­lo­sen Remis ging es in die Pau­se, weni­ge Minu­ten nach Wie­der­be­ginn fiel schon die Ent­schei­dung: in der 48. Minu­te gewann San­dra Wein­häu­pl ein Lauf­du­ell gegen Tor­hü­te­rin Kathi Hrou­da und traf per „Abstau­ber“ zum Sie­ges-Tor. Die Offen­si­ve der Gast­ge­be­rin­nen ver­puff­te, weil die Hel-Elf den Vor­sprung mit gro­ßem Ein­satz über die Distanz brachte.

Alt­müns­ters Chef­trai­ner Phil­ip Kar­lin­ger: „Wir waren heu­te nicht effi­zi­ent genug, unse­re Geg­ne­rin­nen waren über 90 Minu­ten kämp­fe­risch bes­ser und haben des­halb ver­dient gewonnen“.

Durch die 0:1 (0:0)-Heimniederlage des bis­he­ri­gen Lea­ders Alt­müns­ter über­nahm wie­der SV Win­disch­gars­ten (3:1 bei Nie­der­thal­heim) mit 18 Punk­ten Platz 1, gefolgt von Dorf/Pram (17) und FC Alt­müns­ter (16).

Nächs­ter Geg­ner Alt­müns­ters ist aus­wärts der sen­sa­tio­nel­le Liga-„Neuling“ St. Stefan/Waldmark, der nach dem 2:1 (0:0) beim LSC Linz 15 Zäh­ler auf­weist, auf Platz 4 ran­giert und nach Ver­lust­punk­ten gleich­auf mit dem Lea­der Win­disch­gars­ten liegt!

Foto: Hel­mut Pichler