Erntekrone on Tour die Zweite

Auch die­ses Jahr war heu­te Sonn­tag 3.10.2021 die Ern­te­kro­ne der Pfar­re Gschwandt, kunst­voll gebun­den durch die Land­ju­gend Gschwandt, per Auto in den ver­schie­de­nen Orts­tei­len von Gschwandt unter­wegs. Beglei­tet von Pfarr­as­sis­ten­tin Anna-Maria MARSCH­NER, Pfarr­mo­de­ra­tor Tho­mas ADA­MU und einer gro­ßen Dele­ga­ti­on der Musik­ka­pel­le Gschwandt begann das Ern­te­dank­fest am Flach­berg bei Fami­lie SCHAUF­LER, wei­ter ging es zum Gast­haus Baum­gar­ten bei Fam. PAPST-SPIESS­BER­GER, nächs­te Sta­ti­on am Flug­ha­fen Gschwandt/Laakirchen, wei­ter zum Kin­der­gar­ten Gschwandt und zuletzt dann am Pfarr­platz bei der Pfarr­kir­che Gschwandt, wo dann Pfar­rer Alo­is KAIN­BER­GER mit Anna-Maria MARSCH­NER die Andacht beglei­te­te und die Goldhauben,-Kupftuch,- und Hut­grup­pe mit vie­len Gläu­bi­gen anwe­send waren.

Die Gaben zum Ern­te­dank wie Brot, ein Korb, dies­mal mit zer­stör­ten Früch­ten, blatt­lo­sem Zweig, gebro­che­nen Dach­zie­geln und Coro­na­mas­ke, dass an das schwe­re Hagel­un­wet­ter und an die Coro­na­zeit erin­nern soll und einem Blu­men­strauß, der die Schön­heit der Natur zeigt, wur­den durch anwe­sen­de Bewoh­ner dar­ge­bracht. Beim Kin­der­gar­ten Gschwandt war­te­ten schon sehn­süch­tig eine gro­ße Schar an Kids mit selbst­ge­bas­tel­ten Kro­nen samt Eltern, Nach­barn und Freun­de auf das Ein­tref­fen der Ern­te­kro­ne. Die Freu­de war dann sicht,- und hör­bar und für Alle ein beson­de­res Erlebnis.

Die­se Art von Ern­te­dank­fest und Andacht kommt bei den ver­schie­de­nen Orts­tei­len und Sta­tio­nen äußerst gut an und wur­de mit einer gro­ßen Anzahl von Bewoh­nern die­ser Orts­tei­le mit Freu­de und Dank aufgenommen.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS, Bil­der Flach­berg und Baum­gar­ten Josef EGGER