Gelungene Heimbewerbe für ASVÖ Nordic Team Salzkammergut in Bad Ischl

Top Ergebnisse beim OÖ . Landescup

Am letz­ten Wochen­en­de mach­te der OÖ. Lan­des­cup wie­der Sta­ti­on in Bad Ischl. Bei bes­ten Bedin­gun­gen konn­ten in der Spar­kas­se Salz­kam­mer­gut Are­na die Bewer­be im Sprung­lauf und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on statt­fin­den. Die Ath­le­ten des Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut bestä­tig­ten wie­der ein­mal ihre „Heim­macht“ und hol­ten vie­le Stockerlplätze.

Auf der HS 15m- Schan­ze sprang Lau­ra Stein­mau­rer an bei­den Bewerbs­ta­gen unan­ge­foch­ten zum Sieg und war auch in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on nicht zu schla­gen. Bei den Kin­dern 2 auf der HS 25m- Schan­ze hol­ten Adri­an Kron­ner­wet­ter Adri­an und Xaver Schus­ter­bau­er einen Dop­pel­sieg für das NTS im Sprin­gen. In der­sel­ben Rei­hen­fol­ge lie­fen die bei­den auch beim Cross-Coun­try-Lauf durch das Ziel. Ver­voll­stän­digt wur­de das tol­le Ergeb­nis durch Flo­rin Kron­ner­wet­ter, der Rang 6 erreichte.

In der Schü­ler­klas­se 1 ver­fehl­te Luca Gries­ho­fer am Sams­tag noch im Sprin­gen knapp den Sieg. Er wur­de Zwei­ter. Am Sonn­tag ließ er aber nichts mehr anbren­nen und hol­te den ers­ten Platz mit Sprün­gen über den K‑Punkt der HS 45m Schan­ze. Simon Gais­ber­ger sprang an bei­den Tagen auf Rang 3. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on waren die Ath­le­ten des NTS ohne­hin wie­der eine Klas­se für sich. Sie deklas­sier­ten die Kon­kur­renz mit einem Drei­fach­sieg mit Luca Gries­ho­fer vor Simon Gais­ber­ger und Gabri­el Füh­rer, der sich vom 4. Platz nach dem Sprin­gen noch auf Rang 3 vor­ge­ar­bei­tet hat­te. In der Schü­ler­klas­se 2 beleg­ten Chris­to­pher Kain und Rapha­el Lip­pert die Rän­ge 3 und 4.

Alles in allem war die Ver­an­stal­tung wie­der ein vol­ler Erfolg. Der nächs­te Bewerb im Rah­men des Lan­des­cups fin­det in Höhn­hart statt. Dann rüs­ten die Ver­ei­ne sich für den Win­ter. Am 12.11. lädt das Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut zum „Würs­tel­sprin­gen“ auf die Schan­ze in Bad Ischl ein. Für alle Kin­der, die ger­ne ein­mal „abhe­ben“ wol­len, gibt es nähe­re Infos unter www.nordicskiteam.at

Fotos: Dani­el Keil