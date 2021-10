Nach Spielabbruch — Ersatztermin für 3. Drittel am 2.11.2021 in Gmunden

SHARKS Gmun­den vs. SV KAP­FEN­BERG, Nach­trag 3. Drit­tel am 2.11.2021 in Gmunden!

Zwei Drit­tel des Meis­ter­schafts­spie­les am ver­gan­ge­nen Sams­tag 23.10.2021 zwi­schen den RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den und SV KAP­FEN­BERG in der Eis­hal­le Gmun­den schau­te es nach dem 1. Sieg für die Gmund­ner Chracks aus. Beim Spiel­stand von 2:1 für die SHARKS hat­te die Heim­mann­schaft ein­deu­tig die Füh­rungs­rol­le über­nom­men. Dann ver­sag­te aber bei der Eis­auf­be­rei­tung in der Drit­tel­pau­se die Eis­ma­schi­ne. Die Spiel­flä­che war spe­zi­ell in den Tor­be­rei­chen schwer oder kaum bespiel­bar, eine Fort­set­zung der Begeg­nung wur­de durch KAP­FEN­BERG abgelehnt.

Der öster­rei­chi­sche Eiho­ckey­ver­band hat nun eine Ent­schei­dung getrof­fen: das 3. Drit­tel muss aus­ge­spielt wer­den und wird am Diens­tag 02.11.2021 um 19.30h in der Eis­hal­le Gmun­den nachgetragen.

Es besteht frei­er Ein­tritt. Die 3G Coro­na Regel wird natür­lich im Ein­gangs­be­reich kon­trol­liert. Las­sen Sie/Du sich die­sen Eis­ho­ckeylecker­bis­sen nicht ent­ge­hen und sei­en Sie dabei, wenn die Gmund­ner Haie die ers­ten Punk­te der jun­gen Sai­son in der dritt höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs fixieren.

Aber vor­her müs­sen die SHARKS am kom­men­den Sams­tag 30.10.2021 zur sicher schwe­ren Aus­wärts­be­geg­nung gegen SV KAP­FEN­BERG antre­ten. Die Gmund­ner Haie haben „Beu­te“ gewit­tert, die Kap­fen­ber­ger bren­nen natür­lich beim Heim­spiel auf Revan­che für das doch spär­li­che Abschnei­den am ver­gan­gen Samstag.

Das nächs­te Heim­spiel im Hai­fisch­be­cken Gmun­den fin­det am Sams­tag 6.11.2021 mit Spiel­be­ginn 18:15 Uhr zwi­schen den RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den und ATSE GRAZ statt. Eis­ho­ckey­sport vom Feins­ten ist zu erwar­ten. Die Traun­see­städ­ter wol­len sich an die­sem Abend für die doch deut­li­che Nie­der­la­ge mit 7:1 im Aus­wärts­spiel revanchieren.

Mit einem wei­nen­den Auge muss sich der Gmund­ner Eis­ho­ckey­ver­ein von Stür­mer Milan SESTAK, der 2 Sai­so­nen eine wich­ti­ge Stüt­ze in den Sturm­rei­hen das SHARKS war, ver­ab­schie­den. Er hat sich nun doch ent­schie­den sei­ne akti­ve Eis­ho­ckey Kar­rie­re zu been­den und steht daher in die­ser Sai­son nicht zur Ver­fü­gung. Die gesam­te Eis­ho­ckey­fa­mi­lie der SHARKS wünscht Milan SESTAK und sei­ner Fami­lie alles Gute für die Zukunft und bedankt sich für die tol­le, gemein­sa­me Zeit. Die Suche nach einem Ersatz läuft bereits auf Hochtouren.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS