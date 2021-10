Neue Elternhaltestelle-Gemeinsam und zu Fuß in die Schule!

Ein lang­ge­heg­tes Anlie­gen hat jetzt VS-Direk­to­rin Karin Schwarzl­mül­ler in Zusam­men­ar­beit mit dem Eltern­ver­ein und Bür­ger­meis­ter Ingo Dörf­lin­ger umge­setzt. Da immer mehr soge­nann­te “Eltern-Taxis” ihre Kin­der bis unmit­tel­bar vor die Schul­tü­re gebracht haben, wur­de jetzt das Pro­jekt “Zu Fuß in die Schu­le — Eltern­hal­te­stel­le am P+R‑Parkplatz” gestartet.

“Auf­grund der stei­gen­den Schü­ler­zah­len und der bevor­ste­hen­den Bau­stel­le war es not­wen­dig den zuneh­men­den Ver­kehr vor der Schu­le aus­zu­la­gern”, begrün­det Direk­to­rin Schwarzl­mül­ler die Maß­nah­me. Aber auch päd­ago­gisch macht der Schul­weg zu Fuß abso­lut Sinn. “Die Kin­der kom­men aus­ge­gli­che­ner in die Schu­le, kön­nen sich bes­ser kon­zen­trie­ren und sind auch leis­tungs­fä­hi­ger”, so die enga­gier­te Schul­lei­te­rin, die aber auch über­zeugt ist, dass es den Kids gro­ßen Spaß macht, zumin­dest ein Stück des Schul­we­ges gemein­sam mit Schul­freun­den zu Fuß zu bewäl­ti­gen. Um eine erhöh­te Sicher­heit zu gewähr­leis­ten, wur­de die sichers­te Stre­cke von der gekenn­zeich­ne­ten “Eltern­hal­te­stel­le” bis zur Schu­le mit auf­ge­mal­ten “Füßen” markiert.