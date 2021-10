Sie mahnen und erinnern wieder!

Gemeint sind die wei­ßen Kreu­ze am Stra­ßen­rand, die zur Erin­ne­rung und zur Mah­nung an die vie­len Opfer im Stra­ßen­ver­kehr vom ARBÖ Ort­s­club Gmun­den um die Zeit Aller­hei­li­gen auf­ge­stellt wer­den. Die­se vor­bild­li­che Akti­on wur­de von Franz THAL­LIN­GER vor 31 Jah­ren erst­mals durch­ge­führt und bis­her auch jähr­lich voll­zo­gen. In der Zwi­schen­zeit sind drei Genera­tio­nen Thal­lin­ger mit Franz, Ger­hard und seit die­sem Jahr auch Patrick THAL­LIN­GER in ihrer Frei­zeit an die 140 Kilo­me­ter im Umkreis des ARBÖ ORT­S­CLUB Gmun­den unter­wegs und stel­len vor jeder Unfall­stel­le mit töd­li­chem Aus­gang ein wei­ßes Mahn­kreuz zur Erin­ne­rung und auch zur Ermah­nung auf die Gefah­ren des Stra­ßen­ver­kehrs auf.

“Ins­ge­samt sind es bereits an die 30 Kreu­ze die wir auf­stel­len und lei­der kam auch die­se Woche ein neu­er­li­ches Kreuz im Bereich der B145 Höhe Auto­haus SONN­LEIT­NER in Gmun­den dazu. Unser auf­rich­ti­ges Bei­leid gilt allen Hin­ter­blie­be­nen der Ver­kehrs­op­fer!“, so Franz THAL­LIN­GER im Gespräch.

Bericht und Bil­der: Peter Som­mer FOTOPRESS