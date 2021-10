Spielbericht SV Ebensee

SV DAX­NER Immo­bi­li­en Eben­see 1922 – TSV Spar­kas­se Fran­ken­markt 3:2 (0:1)

In einem har­ten Spiel, mit zwei völ­lig unter­schied­li­chen Hälf­ten konn­ten die Eben­seer den zwei­ten Sieg der Sai­son ein­fah­ren. Die Mann­schaf­ten star­te­ten aus­ge­gli­chen in die Par­tie, doch in der ers­ten Halb­zeit waren kla­re Tor­chan­cen Man­gel­wa­re. Das ein­zi­ge High­light kam in der 45. Minu­te, Ste­fan Obern­dor­fer konn­te sich eine Flan­ke im geg­ne­ri­schen Straf­raum mit der Brust anneh­men und ihn locker am Eben­seer Tor­hü­ter Kerschbaum zum 1:0, aus Fran­ken­mark­ter Sicht, vor­bei­schie­ben. Mit die­sem Zwi­schen­stand ging es auch in die Kabinen.

Und aus die­sen Kabi­nen kamen die Mann­schaf­ten bes­tens auf­ge­legt und leg­ten ein Offen­siv­spek­ta­kel an den Tag. Kei­ne zwei Minu­ten nach Wie­der­an­pfiff konn­te der SV Eben­see aus­glei­chen. Der Kapi­tän David Rah­ber­ger köpf­te den Ball nach einen Eck­stoß in die Maschen. Jetzt kam die Heim­mann­schaft rich­tig in Fahrt. Nach­dem Holz­in­ger T. den Ball Sekun­den zuvor noch über den Kas­ten häm­mer­te, voll­ende­te er in der 51. Minu­te eine schö­ne Kom­bi­na­ti­on zur 2:1 – Füh­rung. Doch Fran­ken­markt ließ sich nicht hän­gen und konn­te zwei Minu­ten spä­ter ausgleichen.

Nach einem Klä­rungs­ver­such der Eben­seer konn­te Tho­mas Lassl unge­stört aus 15 Metern den Ball ins lin­ke, unte­re Eck schie­ßen. Doch die Gäs­te muss­ten in der 66. Spiel­mi­nu­te einen schwe­ren Rück­schlag hin­neh­men. Nach einem lan­gen Pass leg­te Holz­in­ger M. den Ball am Tor­wart vor­bei, die­ser zog die Not­brem­se und ver­hin­der­te damit zwar das Tor, muss­te das Spiel­feld jedoch vor­zei­tig ver­las­sen. Die Eben­seer drück­ten nun und konn­te sich in der 84. Minu­te fast beloh­nen, als Holz­in­ger M. einen Pass des Ersatz­kee­pers abfing. Er schei­ter­te mit sei­nem Schuss jedoch am Pfos­ten. In der 88. Minu­te mach­te es der Eben­seer Angrei­fer aber bes­ser. Holz­in­ger M. zog von links in die Mit­te und schlenz­te ihn in reins­ter Arjen – Rob­ben – Manier ins lan­ge Eck. Der Fran­ken­mark­ter Co – Trai­ner bekam noch die gel­be Kar­te, ansons­ten pas­sier­te in den letz­ten Minu­ten nichts mehr.

Eben­see konn­te somit einen wich­ti­gen Heim­erfolg ein­fah­ren. Am 9. 10. kommt es zum Der­by gegen Alt­müns­ter. Das Vor­spiel der Reser­ve­mann­schaf­ten ende­te 1:1.

Match­ball­spon­sor: Metz­ge­rei Gruber

Fotos: Hör­man­din­ger