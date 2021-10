WKOÖ-Präsidentin verleiht hohe Auszeichnung an JOKA

Goldene Unternehmermedaille für die Familie Kapsamer

Mit einer Gold­me­dail­le über­rasch­te die Prä­si­den­tin der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich, Mag.a Doris Hum­mer, die Fami­lie Kap­sa­mer zum 100jährigen Jubi­lä­um des Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­mens Joka.

Die Unter­neh­mer­me­dail­le in Gold „soll einer­seits die Wert­schät­zung aus­drü­cken, die das Unter­neh­men und die Fami­lie Kap­sa­mer ver­dient. Ande­rer­seits soll sie auch ein Dan­ke der Wirt­schafts­kam­mer sein, dass die Fami­lie Kap­sa­mer nun schon in vier­ter Genera­ti­on die Wirt­schaft der Regi­on prägt und sich auch immer wie­der in die Wirt­schafts­kam­mer und ihre Fach­ver­tre­tun­gen ein­bringt“, sag­te Doris Hum­mer bei der Überreichung.

Gemein­sam mit Ing. Fer­di­nand Reis­ecker, dem Vor­sit­zen­den der Fach­ver­tre­tung Holz­in­dus­trie in der Wirt­schafts­kam­mer OÖ, über­reich­te sie die Urkun­de und die gol­de­ne Unter­neh­mer­me­dail­le stell­ver­tre­tend für die gesam­te Fami­lie an Anna Kap­sa­mer-Fell­ner und Johan­nes Kap­sa­mer. Und damit auch die fünf­te Genera­ti­on ihre Mama Anna Kap­sa­mer bei Betriebs­rund­gän­gen gut beglei­ten kann, über­reich­te Prä­si­den­tin Doris Hum­mer auch noch einen kam­mer­ro­ten Bob­by­car-Flit­zer als Geschenk für die Kinder.