Katze von Baum gerettet

Hoch hin­aus woll­te die klei­ne Kat­ze Die­go am Aller­hei­li­gen­tag in Fran­ken­burg. Auf einem Baum in rund 15 Metern Höhe war dann aber Schluss und die Kame­ra­den der FF Fran­ken­burg muss­ten anrücken.

Die klei­ne Kat­ze, hat­te sich mit einem Bein an einer Ast­ga­bel ver­hängt, konn­te weder vor noch zurück. Die Kame­ra­den der FF Fran­ken­burg eil­ten dem Vier­bei­ner zu Hil­fe und konn­ten durch den Ein­satz der drei­tei­li­gen Schieblei­ter das Tier ret­ten und im Anschluss wie­der den glück­li­chen Besit­zern übergeben.

Quel­le: FF Frankenburg