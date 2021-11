PV Gmunden — 18. Salzkammergut DUO-MIXED Kegelmeisterschaft

Unter 57 Paa­run­gen der 18. Salz­kam­mer­gut Duo Mixed Kegel­meis­ter­schaft am 5. und 6.11.2021 im Kegel­kel­ler des Kon­kress­hau­ses Bad Ischl war auch eine gro­ße Dele­ga­ti­on des PV Orts­grup­pe Gschwandt mit 6 Paa­re dabei.

Trau­di Leit­ner hat das Dabei­sein der Gschwandt­ner per­fekt orga­ni­siert. Gemein­sam erfolg­te die Anrei­se nach Bad Ischl mit drei Pri­vat PKW am Frei­tag 5.11.2021. Nach erfolg­ter Covid Kon­trol­le und Regis­trie­rung durch das Ver­an­stal­ter­team erfolg­te die Ein­tei­lung der Paa­re und dann ging es los. Geke­gelt wur­de auf zwei Bah­nen jeweils 20 Schub auf die „Vol­len“ Kegeln und 20 Schub auf „Abräu­men“. Die Ergeb­nis­se wur­den paar­wei­se für die Wer­tung zusam­men gezählt.

Es war ein tol­ler Sport­nach­mit­tag in super Gesell­schaft und mit per­fek­ter Orga­ni­sa­ti­on durch die PV Orts­grup­pe Bad Ischl, der ein Rie­sen Lob aus­ge­spro­chen wer­den muss. Auch war genug Gele­gen­heit mit Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der ver­schie­de­nen Orts­grup­pen ein Plau­scherl und so man­ches „Scher­zerl” zu machen. In die­ser Zeit ist ja dies nicht selbst­ver­ständ­lich und tut der See­le gut. Gewon­nen hat die 18. Salz­kam­mer­gut DUO-MIXED Kegel­meis­ter­schaft die Paa­rung Neyd­har­ta FEICHT­IN­GER und Johann WIM­MER aus Bad Ischl mit ins­ge­samt 327 Kegel.

Den her­vor­ra­gen­den 7 Platz beleg­te Hei­di und Alfred GEY­ER­HO­FER von der Abord­nung des PV Orts­grup­pe Gschwandt mit 305 Kegel. Mit einem „Gut Holz“ freu­en sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer schon jetzt auf die 19. Salz­kam­mer­gut DUO-MIXED Kegelmeisterschaft!