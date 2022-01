Spielwochenende für die Gmundner Haie

Ein star­kes Wochen­en­de mit zwei Spie­len steht den Rauch Tech­no­lo­gy Sharks bevor. Am Sams­tag wird um 18.15h daheim gegen den EV Zelt­weg gespielt und am Sonn­tag folgt in Zelt­weg das Retourspiel.

Nach den tol­len Leis­tun­gen der letz­ten 6 Spie­le, wo immer gepunk­tet wur­de, hof­fen die Sharks mit Hil­fe zahl­rei­cher Zuschau­er, auch an die­sem Wochen­en­de auf zwei Sie­ge. Damit wäre das Play­off erreicht, mit dem wohl kei­ner vor der Sai­son gerech­net hat.

Tickets gibt es online unter: https://traunsee-sharks.com/