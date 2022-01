Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen

Ein 44-jäh­ri­ger Len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck lenk­te am 10. Jän­ner 2022 um 13:50 Uhr sei­nen PKW auf der Trenau­er Gemein­de­stra­ße in Rich­tung Vöck­la­markt. Im Gemein­de­ge­biet Vöck­la­markt kam der PKW in einer Links­kur­ve rechts von der Fahr­bahn ab und stieß gegen die stark anstei­gen­de Fahr­bahn­bö­schung. Der PKW über­schlug sich und kam am Dach auf der Fahr­bahn zum Liegen.

Der 44-Jäh­ri­ge wur­de dabei unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und muss­te von der Feu­er­wehr aus dem Fahr­zeug geret­tet wer­den. Mit der Ret­tung wur­de er ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.