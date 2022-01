Matthäus Unterdechlers nächster Sieg im Kinder Landescup!

Der für den SC-Dach­stein Ober­bank star­ten­de Mat­thä­us Unter­dech­ler fei­er­te beim OÖ Kids Cup Rie­sen­tor­lauf am Hoch­ficht den zwei­ten Sieg in Folge.

Nach sei­nem Sieg am 2.1.2022 beim Par­al­lel­sla­lom in Hin­ter­sto­der konn­te sich Mat­thä­us auch am 6.1.2022 am Hoch­ficht in der Dis­zi­plin Rie­sen­tor­lauf durch­set­zen und gewann mit 2x Lauf­best­zeit. Knap­pe Ent­schei­dung auch bei den Mäd­chen Leni Beer sieg­te mit weni­gen hun­derts­tel Vor­sprung ihre Ver­eins­kol­le­gin Katha­ri­na Unter­dech­ler wel­che das letz­te Ren­nen für sich ent­schei­den konn­te lan­de­te dies­mal auf dem her­vor­ra­gen­dem 4 Platz der Klas­se K11w. Fabio Wie­ser erreich­te in der Klas­se K10m den 3 Platz und stell­te sei­ne gute Form erneut unter Beweis!