Charity Vernissage “Willkommen in Gmunden” am 1. April

Charity Vernissage zugunsten der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Gmunden

Der Krieg in der Ukrai­ne erzeugt unfass­ba­res mensch­li­ches Leid, Mil­lio­nen Men­schen, größ­ten­teils Frau­en und Kin­der, sind seit Tagen oder Wochen auf der Flucht.

Mitt­ler­wei­le haben rund 40 ukrai­ni­sche Kriegs­flücht­lin­ge in Gmun­den Schutz und Unter­brin­gung gefun­den, und es wer­den wohl noch mehr Men­schen kom­men. Schon in der Ver­gan­gen­heit hat sich die Stadt Gmun­den und Ihre Bewoh­ner stets als hilfs­be­reit und offen für Men­schen in Not erwie­sen, dies soll auch aus gege­be­nem Anlass so fort­ge­führt werden.

Das Pro­jekt „Gmund­ner Kunst­ka­len­der“ war eine Cha­ri­ty Acti­vi­ty zuguns­ten bedürf­ti­ger Gmund­ner Fami­li­en, die Abschluss-Ver­nis­sa­ge wur­de auf­grund von Covid-19 mehr­mals ver­scho­ben und kann nun end­lich am 1. April 2022 stattfinden.

Auf­grund der neu ankom­men­den Flücht­lin­ge wur­de der Abend, in Abstim­mung mit den betei­lig­ten Cha­ri­ty Clubs und Künst­le­rIn­nen, kur­zer­hand zu einer Cha­ri­ty Ver­nis­sa­ge umge­stal­tet. Die Ein­nah­men des Abends kom­men dem Gmun­den Sozi­al­amt zugu­te, das die ukrai­ni­schen Flücht­lin­ge direkt und per­sön­lich in unse­rer Stadt betreut und versorgt.

Die Hilfs­su­chen­den sind in Gemein­de­woh­nun­gen unter­ge­bracht, für Ein­käu­fe, Behör­den­gän­ge usw. ste­hen Ehren­amt­li­che und frei­wil­li­ge Hel­fer zur Ver­fü­gung. Die Spen­den und Ein­nah­men des Abends wer­den aus­schließ­lich dafür ver­wen­det, um die Bedürf­nis­se der Men­schen zu erfül­len. Das Gmund­ner Sozi­al­amt unter der Lei­tung von Thoams Bergtha­ler betreut die Kriegs­flücht­lin­ge, aber als Stadt Gmun­den sind wir alle (mit-)verantwortlich, die­se Men­schen will­kom­men zu hei­ßen und sie zu unter­stüt­zen. Aus die­sem Grund laden die Gmund­ner Küsnt­le­rin­nen und Künst­ler, gemein­sam mit den betei­lig­ten Cha­ri­ty Clubs: Kiwa­nis Club Gmun­den, Lions Club Traun­see Alle­gra, Rota­ry Club Gmun­den und Rota­ry Club Gmun­den Traun­see am 1. April in das Gmund­ner K‑HOF Kammerhofmuseum.





„Will­kom­men in Gmunden“

Cha­ri­ty Ver­nis­sa­ge zuguns­ten der ukrai­ni­schen Kriegs­flücht­lin­ge in Gmunden

Ver­nis­sa­ge: Frei­tag, 1. April 2022, Beginn 19:00 Uhr

Aus­stel­lung: Sams­tag 2. April & Sonn­tag 3. April, 10:00 — 15:00 Uhr

Eröff­nung BGM. Mag. Ste­fan Krapf

Cha­ri­ty Auk­ti­on, Auk­tio­när Dr. Micha­el Schneditz-Bolfras

Die künst­le­ri­sche Werk­schau umfasst unter ande­rem die Wer­ke, die in den bei­den Gmund­ner Kunst­ka­len­dern vor­ge­stellt sind, vie­le Künst­le­rin­nen und Künst­ler spen­den eben­so Wer­ke um mit deren Ver­kauf die­ses Pro­jekt zu unter­stüt­zen. Unter ihnen fin­den sich bekann­te Namen Syl­via Vor­wag­ner, Chris­ti­ne Pahl, Mat­thi­as Kret­schmer, Chris­ti­ne Dan­nin­ger, Inge Kreu­zer, Harald Haas, Tho­mas Kurat und Syl­via Feichtinger-Attwenger.