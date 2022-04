Auf der Jagd nach dem Müll in Vöcklabruck

120 Kin­der der Mit­tel­schu­le, 50 vom städ­ti­schen Hort und 50 Pfad­fin­de­rin­nen und Pfad­fin­der schwärm­ten im gan­zen Stadt­ge­biet aus, um die Natur von Abfall zu befreien.

Vom BAV Vöck­la­bruck wur­den sie mit Hand­schu­hen und Säcken aus­ge­stat­tet. Die Koor­di­na­ti­on über­nahm das Stadt­amt. Die jun­gen Leu­te sam­mel­ten Unmen­gen an Unrat ein, der dann von der Stadt­ge­mein­de zur Ent­sor­gung gebracht wurde.Eingesammelt wur­den auch vie­le „wei­ße Fle­cken“ in der Land­schaft: acht­los weg­ge­wor­fe­ne Papiertaschentücher.Denn die Annah­me, dass die­se zügig ver­rot­ten, ist ein Irr­glau­be: Damit sie reiß­fest sind, wer­den sie mit viel Che­mie behan­delt und belas­ten so die Umwelt.

„Die­se tol­le Akti­on schärft das Bewusst­sein der Jugend für den Umwelt­schutz. Dass die­se jun­gen Leu­te jenen Mist weg­räu­men, den ande­re hin­ter­las­sen haben, ver­dient gro­ßen Respekt!“ so Bür­ger­meis­ter Peter Schobesberger.